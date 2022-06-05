  • BIST 2.601,25
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3949
  • Euro 17.5893
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

Clubhouse’da yenilik rüzgarı… Çalışanlar işten ayrılmaya başladı

»
Sesli sohbet uygulaması Clubhouse'un değiştirmeye başladığı stratejisi halihazırda çalıştığı bazı kişileri uzaklaştırmaya başladı.
Clubhouse’da yenilik rüzgarı… Çalışanlar işten ayrılmaya başladı

Covid-19 pandemisinin ilk günlerinde oldukça popüler olan Clubhouse uygulamasında ayrılık rüzgarları esiyor.

Bloomberg’in haberine göre, işten ayrılmalar, sesli sohbet uygulamasının farklı bir stratejiyle yeniden yapılandırılma sürecinin bir parçası.

İsmi açıklanmayan çeşitli kaynaklara göre, şirket daha önce odaklandığı spor, haber ve uluslararası gibi alanlarını kapattığı için bazı çalışanlar istifa etmeyi seçtiler.

Clubhouse’un bir sözcüsü de, “Ekibimizi düzene sokmanın bir parçası olarak bazı alanlar ortadan kaldırıldı ve bazı kişiler de yeni fırsatların peşine düşmeye karar verdi. Ama mühendislik, ürün ve tasarım genelinde birçok pozisyon için işe alımlara devam ediyoruz” dedi.

Sözcü, “Bu yetenekli insanlar olmadan Clubhouse bugün olduğu yerde olmazdı. Yaptıkları her şey için çok minnettarız ve gelecekte harika şeyler yapacaklarını biliyoruz” diye ekledi.

ODA SAYISI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Uygulama, 2020’deki lansmanından dünyanın dört bir yanında karantinadaki insanların çevrimiçi olarak başkalarıyla sohbet etmek ve başkalarını dinlemek için hizmete girmesinden bu yana, 4 milyar dolarlık bir değere ulaştı. 

Clubhouse’un kurucu ortağı ve CEO’su Paul Davison, kullanım istatistiklerini en son Kasım 2021’de, CNBC’ye paylaşarak her gün oluşturulan oda sayısının geçen yaz 300.000’den sonbaharda yaklaşık 700.000’e yükseldiğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Metaverse: Gerçek dünya ve sanal dünya küresel ölçekte birleşecek31 Mayıs 2022 Salı 08:44
  • Soruşturma başlatıldı: Tesla alev aldı, sürücü camı kırarak çıkabildi29 Mayıs 2022 Pazar 19:42
  • Sanal dünya Metaverse’de tecavüz28 Mayıs 2022 Cumartesi 22:36
  • Elon Musk, Twitter için yeni kaynak buldu26 Mayıs 2022 Perşembe 22:59
  • Twitter’a kişisel verilerin gizliliğini korumadığı gerekçesiyle 150 milyon dolar ceza26 Mayıs 2022 Perşembe 19:56
  • Facebook kullanıcı sayısı 3 miyara yaklaştı25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:06
  • Ericsson’dan küresel kamu hizmetleri inovasyon merkezi23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:35
  • YouTube Ukrayna’yla ilgili 70 bini aşkın videoyu kaldırdı22 Mayıs 2022 Pazar 21:45
  • Teknoloji dünyasını sallayan iddia: Apple artık Çin’de üretmeyecek22 Mayıs 2022 Pazar 21:34
  • Bilim insanları şaştı kaldı: Hamsterlar, gen düzenleme sonrası agresifleştiler22 Mayıs 2022 Pazar 19:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti