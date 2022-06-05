Clubhouse’da yenilik rüzgarı… Çalışanlar işten ayrılmaya başladı

Covid-19 pandemisinin ilk günlerinde oldukça popüler olan Clubhouse uygulamasında ayrılık rüzgarları esiyor.

Bloomberg’in haberine göre, işten ayrılmalar, sesli sohbet uygulamasının farklı bir stratejiyle yeniden yapılandırılma sürecinin bir parçası.

İsmi açıklanmayan çeşitli kaynaklara göre, şirket daha önce odaklandığı spor, haber ve uluslararası gibi alanlarını kapattığı için bazı çalışanlar istifa etmeyi seçtiler.

Clubhouse’un bir sözcüsü de, “Ekibimizi düzene sokmanın bir parçası olarak bazı alanlar ortadan kaldırıldı ve bazı kişiler de yeni fırsatların peşine düşmeye karar verdi. Ama mühendislik, ürün ve tasarım genelinde birçok pozisyon için işe alımlara devam ediyoruz” dedi.

Sözcü, “Bu yetenekli insanlar olmadan Clubhouse bugün olduğu yerde olmazdı. Yaptıkları her şey için çok minnettarız ve gelecekte harika şeyler yapacaklarını biliyoruz” diye ekledi.

ODA SAYISI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Uygulama, 2020’deki lansmanından dünyanın dört bir yanında karantinadaki insanların çevrimiçi olarak başkalarıyla sohbet etmek ve başkalarını dinlemek için hizmete girmesinden bu yana, 4 milyar dolarlık bir değere ulaştı.

Clubhouse’un kurucu ortağı ve CEO’su Paul Davison, kullanım istatistiklerini en son Kasım 2021’de, CNBC’ye paylaşarak her gün oluşturulan oda sayısının geçen yaz 300.000’den sonbaharda yaklaşık 700.000’e yükseldiğini söyledi.