Clubhouse'ın tüm dünyadaki Android telefonlara ne zaman geleceği belli oldu

Sesli sohbet uygulaması Clubhouse, tüm dünyadaki Android cihazlarda 21 Mayıs'ta erişilebilir olacak.

Uygulama teknoloji dünyasına yeni bir soluk getirse de çıkışından bu yana kan kaybetmişti. Zira şubatta 9,6 milyon kez, martta ise 2,7 milyon kez indirilen Clubhouse, nisanda 922 binde kalmıştı.

Bu gelişmelerin ardından, önceden sadece iOS kullanıcılarının erişebildiği uygulama, 9 Mayıs'ta ABD'deki Android kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. Bunun ardından Clubhouse, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda ve Avustralya'da da kullanılmaya başlanmıştı.

Platformu tekrar canlandırmak isteyen Clubhouse'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, uygulamanın Android sürümünün Japonya, Brezilya ve Rusya'ya perşembe, Nijerya ve Hindistan'a cuma günü erken saatlerde geleceği duyuruldu. Dünyanın geri kalanıysa yine cuma günü öğleden sonra uygulamaya kavuşacak.

Öte yandan davetiyeyle katılım yöntemine devam edilecek.

Geçen ay çevrimiçi ödeme servisi Stripe'la işbirliğine giden Clubhouse, kullanıcıların sohbet odalarındaki konuşmacılara para göndermesini sağlayan Clubhouse Payments'ı tanıtmıştı.

Uygulama bu hamleyi "içerik üreticilerinin doğrudan ödeme almasına olanak tanıyan birçok özellikten ilki" diye nitelemişti.