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Cluplar,diskolar,casinolar 1 Ekim'e kadar kapalı

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Cluplar,diskolar,casinolar 1 Ekim'e kadar kapalı
Cluplar,diskolar,casinolar 1 Ekim'e kadar kapalı

Bakanlar Kurulu kararları:

Kalabalık grupların bir arada bulunduğu eğlence mekanları, cluplar, diskolar, casinolar 1 Ekim’e kadar kapatıldı. Barlar, masa ve bistrolar oturma düzeni çerçevesinde açık olacak. Kişi sayısına kısıtlama getirilecek.

 

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