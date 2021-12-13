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CMC’de 2 Günlük Masters Golf Turnuvası Şampiyonu Dr. Hasan Garabli

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CMC’de 2 Günlük Masters Golf Turnuvası Şampiyonu Dr. Hasan Garabli
CMC’de 2 Günlük Masters Golf Turnuvası Şampiyonu Dr. Hasan Garabli

CMC Golf Kulübü'nde sezon içerisinde yapılan turnuvalarda elde edilen derecelere göre oluşan Order of Merit ve Best of Series’de ilk sıralarda yer alan 15 golfcünün oynadığı yılın en önemli turnuvalarından biri olan 2 günlük turnuva sonrasında Efes Pilsen Masters Şampiyonluğu'nu ilk günü de 72 Net net ile birinci sırada tamamlayan Dr. Hasan Garabli 142 net ile kazandı.

Cumartesi ve Pazar gün çok güzel bir havada oynanan turnuva Stroke Play formatında, 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak gerçekleşti. İlk günü Net 74 ile tamamlayan Olgun Emirzade, toplam Net 145 ile turnuvada ikinci olurken, İlk günü Net 79 ile tamamlayan Rainer Lehmann da toplam 150 Net ile üçüncü oldu.

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Turnuva sonrası Efes Pilsen Masters 2021 Şampiyon’u Dr. Hasan Garabli’ye kupası CMC Golf Kulübü yeni Kaptan’ı Karl Crosby tarafından takdim edildi.

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