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CMC’de April Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu Olgun Emirzade…

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CMC’de April Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu Olgun Emirzade…
CMC’de April Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu Olgun Emirzade…

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 17 Nisan Pazar gün gerçekleşen April Stableford Golf  Turnuvasında Olgun Emirzade 42 puanla Şampiyon oldu. Stableford formatında, course handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada Bertan Erçin 40 Puan ile ikinciliği elde ederken yine 40 puan ve back nine skor ile John A. Murray üçüncü oldu.

Turnuva sonrası kazananların kupaları CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Karl Crosby tarafından takdim edildi.

CMC’de 24 Nisan pazar gün, aylık kulüp yarışması Mothly Medal gerçekleşecek.

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