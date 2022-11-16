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CMC’de Cumhuriyet Kupası  Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli…

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CMC’de Cumhuriyet Kupası  Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli…
CMC’de Cumhuriyet Kupası  Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli…

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 13 Kasım Pazar gün gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Golf Turnuvasında Gülay Garabli 39 Puan ile Şampiyon oldu. Stableford formatında 18 çukur ve oyun handicapının % 95’i baz alınarak oynanan oyunda yine 39 Puan (back nine score) ile John W. Atkins ikinci olurken, Karl Crosby de 34 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası, kazananların kupaları CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Hasan İlkay tarafından takdim edildi.

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