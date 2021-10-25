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CMC’de Khortytsa Open Golf Turnuvası Şampiyonu Hasan Garabli…

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CMC’de Khortytsa Open Golf Turnuvası Şampiyonu Hasan Garabli…
CMC’de Khortytsa Open Golf Turnuvası Şampiyonu Hasan Garabli…

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Golf Sahası’nda oldukça yüksek bir katılımla Sunpex Trading Ltd Sponsorluğunda gerçeklelen Khortytsa Open Golf Turnuvası’nda Hasan Garabli 42 Puan ile  Şampiyon oldu. Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak Stableford formatında ve 18 çukur olarak oynanan tarnuvada 42 Puan ve Back Nine Skor ile ikinciliği John Eldridge alırken, Philip Channings de 41 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuva’nın Gross Birinciliğini ise 25 Puan ile Aydın Türker elde etti.

Turnuva’da ayrıca verilen diğer ödüller olan Longest Drive (En uzun vuruş) ödülünü Derviş Sam alırken Nearest To The Pin (Bayrağa en yakın vuruş) ödülünü de Aybars Karaatmaca kazandı.

Turnuva’nın son ödülü olan sürpriz ödülü ise turnuva sonuncusu John Atkins aldı.

Turnuva sonrasında Khortytsa Votka tadımlarının gerçekleştiği kokteylde kazanaların kupa ve ödülleri Sunpex Trading Ltd. Genel Müdürü Deniz Şah ve Golf Federasyonu Başkan’ı Dr. Hasan Garabli tarafından takdim edildi. Deniz Şah

Yaptığı konuşmada, Dünya genelindeki satışlarda 2. Sırada olan ve özel bir alkol üretim tekniği ile üretilen Ukrayna’nın dev markası Khortytsa’nın, firma olarak Distibütörü olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Kuzey Kıbrıs’ta yapacakları çalışmalarla herkesin Khortytsa kalitesini denemelerini sağlamaya çalışacaklarını ve Golf sporu sponsorluklarını önümüzdeki yıllarda da devam ettireceklerini belirterek, katılanlara teşekkür etti ve kazananları kutladı.

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