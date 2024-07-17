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CMIRS anketi: CTP ve Tufan Erhürman seçmenlerin yüzde 30’dan fazlasının tercihi

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CMIRS’ın Haziran 2024 döneminde gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, CTP ve Tufan Erhürman seçmenlerin yüzde 30’dan fazlasının tercihi oldu.
CMIRS anketi: CTP ve Tufan Erhürman seçmenlerin yüzde 30’dan fazlasının tercihi

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Haziran 2024 dönemi anket sonuçları açıklandı. Anket, 500 kişi ile yüz yüze gerçekleştirildi ve sonuçlar, önümüzdeki Pazar günü yapılacak bir seçimde seçmenlerin tercihlerine ışık tuttu.

Ankete göre, seçmenlerin yüzde 33.47’si önümüzdeki seçimde Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) oy verme niyetinde olduğunu belirtirken, yüzde 29.52’si Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) tercih edeceğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 5.20’si ise karma oy kullanmayı düşündüğünü açıkladı.

CMIRS Direktörü Mine Yücel, anket sonuçlarını değerlendirirken, son dönem dışındaki anketlerde UBP’nin genellikle en yüksek oy alan parti olduğunu belirtti. Ancak bu çalışmada, CTP’nin oy oranını biraz daha artırdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise, katılımcıların yüzde 35.48’i ilk tercihi olarak Tufan Erhürman’ı, yüzde 29.23’ü mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ve yüzde 7.46’sı ise Kudret Özersay’ı belirtti.

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