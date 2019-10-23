CMIRS Anketi Rum basınında

Rum basını, KKTC’de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan ve KKTC basınında yer alan bir ankete geniş yer verdi.

Alithia gazetesi, “Kıbrıs Gazetesinin Yeni Anketine Göre Akıncı Favori” başlığı alında verdiği haberinde, Kıbrıs gazetesinde yayımlanan ankete yer verdi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Tufan Erhürman ve Kudret Özersay gibi diğer olası adayların açık ara önünde yer aldığı yorumunda bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Akıncı Güçlü, Özersay İçin Düşüş”.

Politis: “Akıncı Birinci, Özersay Düşüyor”.

Haravgi: “Akıncı ve Erhürman Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Önde”.

CMIRS Anketine göre seçmenin 3'te 1'i sandığa küs!

CMIRS Eylül 2019 anketine göre Akıncı’nın oylarında bir önceki CMIRS anketine göre düşüş var iken Erhürman’ın oyları ise yükseliyor.

Kıbrıs Gazetesi'nde bugün yayımlanan ankete göre seçmenlerin %28,6’sı oy kullanmam, kararsızım ve diğer seçeneklerini işaretledi.

Ankete göre sıralama ise Akıncı, Erhürman , Hasipoğlu ve Denktaş şeklinde oldu.

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi, Eylül 2019 anketinde katılımcılara, yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik soru yöneltti. Bu ankette, UBP kanadındaki isimde değişiklik yapıldı. Anketin yapıldığı dönemde Ersin Tatar’ın aday olmayacağını açıklaması nedeniyle yerine kulislerde adı geçen Oğuzhan Hasipoğlu yerleştirildi. Mustafa Akıncı, Tufan Erhürman, Oğuzhan Hasipoğlu, Kudret Özersay, Serdar Denktaş ve Erhan Arıklı’nın isimlerinin yer aldığı olası aday listesinde, Akıncı ilk sırada yer alıyor. Akıncı’nın oy oranı yüzde 33’ten yüzde 31.8’e geriledi ancak birinciliğini sürdürüyor. Ankette yer alan ve ismi listede yer almayan adaylar yanında “oy kullanmam” veya “kararsızım” seçeneklerini de içeren “diğer” dağılımı ise, 3 ay öncesine göre yüzde 20’den yüzde 28.6’ya yükseldi.

Akıncı’nın birinci sırada olduğu oy dağılımında, ikinci sırada Tufan Erhürman var. Üç ay önceki ankette üçüncü sırada yer alan Kudret Özersay yerini Oğuzhan Hasipoğlu’na kaptırdı. Bir sıra yukarıya yükselen Serdar Denktaş dördüncülüğü alırken, Özersay beşinci sıraya geriledi. Altıncı sırada ise Erhan Arıklı yer aldı. Anket sonuçlarına göre, Erhürman yüzde 16 olan oy oranını yüzde 17’ye çıkardı, Hasipoğlu ilk kez listeye girmesine rağmen önemli bir başarı gösterdi ve oy oranı yüzde 8.2 oldu. Özersay yüzde 11.4 olan oy oranını yüzde 4.8’e düşürürken; Denktaş’ın yüzde 6.8 olan oy oranı yüzde 7.8’e çıktı. Arıklı’nın yüzde 2.2 olan oy oranı, yüzde 1.8’e geriledi. Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) üç ayda bir yaptığı anket çalışmasında yeniden cumhurbaşkanlığı seçimini ele aldı. Henüz cumhurbaşkanı adaylarının isimleri belli olmadığı için Eylül 2019 anketi listesinde, genelde mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkanlarının ismi yer aldı.

Sandığa gitmeyecekler artıyor... Meclis ise 2 partiliye doğru...

Kıbrıs Gazetesi'nde bugün yayımlanan CMIRS Eylül 2019 anketine göre Sandığa gitmeyenlerin oranı artıyor.

Olası bir seçimde sandığa gitmeyecekler %27'ye yükseldi.

İşte son anket.. Sandığa gitmeyecekler artıyor... Meclis ise 2 partiliye doğru...

Bugün yayımlanan CMIRS Eylül 2019 anketine göre Sandığa gitmeyenlerin oranı artıyor.

Olası bir seçimde sandığa gitmeyecekler %27'ye yükseldi.

İşte anket sonuçları;

UBP %24,71

CTP %11,9

DP %3,66

HP %2,29

TDP %1,37

YDP %0,46

Kararsızlar %13,5

Karma Oy %10,53

Sandığa gitmeyecek %27

Diğerleri %4,58