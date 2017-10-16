CMIRS'in anket sonuçları açıklandı, Denktaş, Erhurman ve Özgürgün sandıktan çıkmayabilir!

CMIRS'in anket sonuçlarında dikkat çeken ayrıntı. Mecliste bulunan 3 parti başkanı da sandıkta kalabilir.

CMIRS’in Temmuz 2016, Ekim 2016, Ocak 2017, Nisan 2017, Temmuz 2017 ve Ekim 2017’de gerçekleştirdiği anket çalışmalarında katılımcılara her zaman “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusu yöneltildi.

Üç ayda bir yapılan ve siyasi partilerin oy durumunu ortaya koyan anketlerde, sonuçlar sürekli değişim gösterdi.

UBP; Temmuz 2016 anketinde yüzde 17.73 olan oy oranını, Ekim 2016’da 19.9’a ve Ocak 2017’de en yüksek oranı olan yüzde 30.69’a yükseltti.

Nisan 2017’de ise çok büyük düşüşle oylarını yüzde 18.3’e gerileten UBP, Temmuz 2017’de az yükselişle oylarını yüzde 18.5’e ve Ekim 2017’de ise yüzde 19.01’e çıkardı.

CTP, ocak ayından itibaren yükselişte

CTP ise altı anket sonucuna göre, oylarını disiplinli bir şekilde artırdı.

Temmuz 2016’da oy oranı yüzde 10.4 olan CTP’nin bir sonraki anket olan Ekim 2016’da oy oranı yüzde 8.15’e düştü.

Kasım 2016’da Tufan Erhürman’ın partinin genel başkanlığa gelmesinden sonra yapılan Ocak 2017 anketinde ise CTP oy oranını yüzde 9.95’e yükseltmeyi başardı. Bu süreçten sonra da oy oranları hep yükselişe geçen CTP’nin; Nisan 2017’deki oy oranı yüzde 11.4, Temmuz 2017’de 12.65 ve Ekim 2017’de 15.89 oldu.

DP’nin oy oranları baraj sınırında

Hükümet ortağı DP’nin oy oranları ise UBP ve CTP’ye göre çok düşük. Neredeyse yarış dışı bir tablo ortaya koyan DP, Temmuz 2016 ve Nisan 2017 anketlerindeki yüzde 1.5 dolaylarındaki oy oranını Ekim 2017’de yüzde 3’ün üzerine çıkarmayı başardı.

Temmuz 2016’da oy oranı yüzde 1.65 olan DP’nin oy oranı tablosu şöyle:

“Ekim 2016 yüzde 2.4, Ocak 2017 yüzde 3.48, Nisan 2017 yüzde 1.4, Temmuz 2017 yüzde 2.34 ve Ekim 2017 yüzde 3.39”.

TDP, geçmişe göre toparlanıyor

Sol kanadın alternatifi olarak görülen TDP ise, son iki anket karşılaştırmasına göre oylarını düşürdü. Ancak son altı anketin kıyaslaması yapıldığında oy oranlarını iyi derecede artırdığı görülüyor. TDP’nin bir dönem yüzde 1.7 olan oy oranı yüzde 5’e kadar yükselmişti.

TDP’nin Temmuz 2016’da yüzde 4.02 olan oy oranı Ekim 2016’da yüzde 3.84’e, Ocak 2017’de yüzde 2.49’a, Nisan 2017’de yüzde 1.7’ye düştü.

Temmuz 2017’de çok iyi yükseliş sağlayan TDP, oy oranını yüzde 5.39’a yükseltti, Ekim 2017’de ise yüzde 4.43’e düşürdü.

HP, hızlı başladı birden düştü

UBP’yle aralarında geçirgen oy tabanı olan HP ise, siyasi parti listesine hızlı girdi ancak büyük düşüş yaşadı.

HP, Temmuz 2016’da yüzde 6.86 olan oy oranını Ekim 2016’da yüzde 10.31’e, Ocak 2017’de yüzde 11.19’a yükseltti.

Nisan 2017’de oy oranını yüzde 10.9’a düşüren HP, Temmuz 2017’de yüzde 14.05 olan oylarını, Ekim 2017’de yüzde 8.85’e düşürdü.

İŞTE VEKİL SIRALAMALARI

Ekim 2017 anketinde, katılımcılara milletvekillerini ne derece beğenip, beğenmedikleri de soruldu.

Katılımcılardan en beğendikleri 5 milletvekilini sıralamaları istenen soruya verilen yanıtlar sonucunda meclisteki en beğenilen vekil Dr. Ahmet Kaşif çıktı.

İkinci en beğenilen vekil Asım Akansoy, üçüncü Dr. Sibel Siber, dördüncü Dursun Oğuz ve beşinci Dr. Hakan Dinçyürek oldu.

Son ankete göre oylarını artıran üç partinin başkanları ise “en beğenilen” vekiller sıralamasında geriye düştü.

Parti olarak birinci sırada olan UBP’nin Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün “en beğenilen vekil” sıralamasında 21’inci olurken, olası seçimde ikinci görünen CTP’nin Genel Başkanı Tufan Erhürman 19’uncu; hükümet ortağı DP’nin Genel Başkanı Serdar Denktaş ise 31’inci sıraya yerleşti.

Diğer vekillerin beğeni sırası şöyle:

“En beğenilen; 6’ncı vekil Erkut Şahali; 7’nci vekil Dr. Arif Albayrak; 8’inci vekil Sunat Atun; 9’uncu vekil Ferdi Sabit Soyer; 10’ncu vekil Teberrüken Uluçay; 11’inci vekil H. Ersan Saner; 12’nci vekil Fikri Ataoğlu; 13’üncü vekil Hüseyin Angolemli; 14’üncü vekil Özdil Nami; 15’inci vekil Zeki Çeler; 16’ncı vekil Birikim Özgür; 17’nci vekil Dr. Mustafa Arabacıoğlu; 18’inci vekil Dr. Erdal Özcenk; 19’uncu vekil Tufan Erhürman; 20’nci vekil Fazilet Özdenefe; 21’inci vekil Hüseyin Özgürgün; 22’nci vekil Ömer Kalyoncu; 23’üncü vekil Dr. Mehmet Çakıcı; 24’üncü vekil Doğuş Derya; 25’inci vekil Dr. Özdemir Berova; 26’ncı vekil Hasan Taçoy; 27’nci vekil Ersin Tatar; 28’inci vekil Hamit Bakırcı; 29’uncu vekil Özkan Yorgancıoğlu; 30’uncu vekil Nazım Çavuşoğlu; 31’inci vekil Serdar Denktaş; 32’nci vekil Zorlu Töre; 33’üncü vekil Kutlu Evren; 34’üncü vekil Hüseyin Avkıran Alanlı; 35’inci vekil Dr. Faiz Sucuoğlu; 36’ıncı vekil Kemal Dürüst; 37’nci vekil Dr. Abbas Sınay; 38’inci vekil İzlem Gürçağ; 39’uncu vekil Armağan Candan; 40’ıncı vekil Mehmet Çağlar; 41’inci vekil Biray Hamzaoğulları; 42’nci vekil Tahsin Ertuğruloğlu; 43’üncü vekil Dr. Salih İzbul; 44’üncü vekil Dr. Hüseyin Erçal; 45’inci vekil Dr. Ali Pilli; 46’ncı vekil Dr. Ahmet Gülle; 47’nci vekil Dt. Ünal Üstel; 48’inci vekil Önder Sennaroğlu; 49’uncu vekil Dr. Ergün Serdaroğlu; 50’ni vekil Menteş Gündüz”.

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