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CMIRS'tan çok tartışılacak bir anket daha! İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları!

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CMIRS'tan çok tartışılacak bir anket daha! İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları!
CMIRS'tan çok tartışılacak bir anket daha! İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları!

CMIRS üç ayda bir düzenli olarak yaptığı anketlere bir yenisini daha ekledi. Aralık 2019 döneminde 500 kişi ile gerçekleştirilen ankette, güncel konular yanında, Kıbrıslıtürklerin siyasi, sosyal ve bireysel deneyimlerini ölçümledi.

Çalışma kapsamında, önümüzdeki hafta seçim yapılsa hangi partiye oy verileceği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verileceği soruları da soruldu.  

Seçimler

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi

CMIRS’in anketince, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olunması durumunda kimlere oy verileceği ile ilgili soru da soruldu.

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Yapılan ankette ikinci tur kesin gibi gözükürken, Aralık 2019 ayında yapılan ankette Mustafa Akıncı’nın seçimde %36.7 civarında oy alacağı belirlendi.

Akıncı’yı %16.2 ile Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, %14.8 ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman takip ediyor. Ankete göre “bağımsız” aday Kudret Özersay ise yarışı %7.5 ile 4’üncü sırada takip ediyor.

Kaynak: Gazedda Kıbrıs
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