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ÇMO Başkanı Erhürman: “Yüzme suyu analizleri yapılmıyor, halk sağlığı tehlikeye atılıyor”

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ÇMO Başkanı Erhürman: “Yüzme suyu analizleri yapılmıyor, halk sağlığı tehlikeye atılıyor”
ÇMO Başkanı Erhürman: “Yüzme suyu analizleri yapılmıyor, halk sağlığı tehlikeye atılıyor”

KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Nilden Bektaş Erhürman, yüzme suyu analizlerinin yapılmadığını ve halk sağlığının tehlikeye atıldığını söyledi.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Nilden Bektaş Erhürman yaptığı yazılı açıklamada, “Covid -19 Pandemisi nedeniyle aksayan kamu denetimlerinin, yetersiz olan çevre denetimlerinin de yapılamamasına neden olduğu ve halk sağlığının tehlikeye atıldığını” ifade etti.

Toplum sağlığının korunmasına en çok ihtiyaç duyulan bir dönem içerisinden geçerken çevre sağlığı için gereken denetimlerin eksiksiz yapılması ve kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini dile getiren Erhürman, özellikle yüzme suyu ve deniz suyu mikrobiyolojik analizlerinin bir an önce yapılması ve kirlilik barındıran plajların halkın bilgisine getirilmesinin büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre en son Ekim 2019 tarihinde yapılan deniz suyu analizlerinin, yaz aylarının başladığı ilk günlerden itibaren yapılması gerektiğini ve Çevre Mühendisleri Odası olarak bu hususta uyarılarını da yaptıklarını kaydeden Erhürman, analizlerin Temmuz ayı itibarıyla halen daha yapılmadığını belirtti.

“Avrupa Birliği 2006/7/Ec sayılı yüzme suyu kalitesi yönetimi direktifi kıyı suları ve geçiş suları için mikrobiyolojik kriterler doğrultusunda yapılması gereken analizlerde deniz suyu kalitesinin ne olduğunun ortaya konulması, toplum sağlığına en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde halkın güvenle denize girebilmesi açısından elzemdir.” ifadelerini kullanan Erhürman, ülke sınır kapılarının açıldığı ve turizmin canlanmasının hedeflendiği bu günlerde temiz hava, temiz deniz gibi çevre sağlığı temelinde turizmin pazarlandığına işaret etti.

Erhürman, turizm sektörüne hizmet veren turistik tesislerin paket arıtmalarının düzenli olarak denetlenmemesi, otel yönetimlerinin de deniz deşarjı yapılan noktalarda gerekli tahlillerini rutin olarak sunamamasının sektörü temelinden baltalayabileceğini dile getirerek,“Ayrıca Girne Bölgesinde kanalizasyon sistemi ile toplanan atıksuların yetersiz arıtım ile denize deşarj edilmesi turizmin gözbebeği olan kentimiz için kabul edilemezdir” ifadesini kullandı.

“ANALİZLER TÜM PLAJLAR İÇİN DÜZENLİ YAPILMALI”
Girne Belediyesi’nin, dün yapmış olduğu basın açıklamasında, Kervansaray ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajlarında deniz suyu analizi yapıldığını ve temiz çıktığının belirtildiğine atıfta bulunan Erhütman, “Ancak, analizlerin tüm plajlar için ve özellikle kentsel atıksu arıtma tesisinin bulunduğu Kaşgar Bölgesinde de ilgili bakanlık ve/veya belediyeler tarafından düzenli olarak yapılması ve halkın bilgisine getirilmesi önem arz etmektedir”dedi.

Özellikle arıtımın yasalarla belirlenen kriterlerde sağlanamayan atıksuların barındırdıkları bakterilerin (özellikle e –coli) bir çok hastalığa neden olabileceğini dile getiren Erhürman, bu hastalıklar arasında başlıca ishalli hastalıklar olmakla beraber idrar yolu enfeksiyonları, menenjit, peritonit, mastit, septisemi ve gram-negatif pnömoni de sayılabilmekte olduğunu kaydetti.

Tek gündemin sağlık olduğu günlerden geçerken salgın süresince hastalığın sorunsuz bir şekilde atlatılmasının temel koşulu olarak güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olunmasının öneminin tüm sağlık personellerinin ortak görüşü olduğuna dikkat çeken Erhürman, çevre sağlığının yeterli olmadığı bir ortamda bağışıklık sisteminin kusursuz olmasının beklenmediğini, bu nedenle çevre denetimlerinin eksiksiz yapılması gerektiğini ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren sorunların çözülmesinin içinde bulunduğumuz süreci daha da kolaylaştıracığını kaydetti.

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