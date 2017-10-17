 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.554
  • Altın 151,538
  • Dolar 3,6568
  • Euro 4,3023
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAKP'den flaş OHAL kararı!

CNN: ABD seçimlerindeki müdahalede Rusya’ya Pokemonlar yardım etti

»
CNN: ABD seçimlerindeki müdahalede Rusya’ya Pokemonlar yardım etti
CNN, Rusya'nın ABD'deki seçimlere müdahalesi sırasında Pokemonlarla işbirliği yaptığını ‘ortaya çıkardı.'

Rusya'nın, ABD'de geçen yıl gerçekleştirilen başkanlık seçimleri sırasında halk arasında anlaşmazlık ve ırkçılık kaynaklı gerginlikler yaratmak için popüler Pokemon GO oyununu kullandığı ileri sürüldü.

Yayınlanan makalede ‘Rus bir hacker grubu' ile bağlantılı olduğu ileri sürülen bir Tumblr sayfasında, Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketindeki kişilerin polis şiddeti ile ünlü bölgelerde Pokemon GO oynamaya teşvik edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili Facebook hesabından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova 'CNN'in mantığından yola çıkarsak, siyahi ABD'liler duruşlarını Pokemonlarla oynayarak belirliyor' ifadelerini kullandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • WWF açıkladı: Et yiyenler dünyanın sonunu getirecek!13 Ekim 2017 Cuma 13:05
  • Irkçılık kavgası yarışmayı bitirdi!13 Ekim 2017 Cuma 09:02
  • Eminem: Trump'ın başarılı olduğu tek şey ırkçılık11 Ekim 2017 Çarşamba 13:21
  • İş görüşmesine gidenlere bedava yolculuk10 Ekim 2017 Salı 09:21
  • Porno yıldızı şikâyetçi: İşimizi elimizden alabilirler10 Ekim 2017 Salı 09:18
  • MED Club’da coşkulu açılış08 Ekim 2017 Pazar 18:09
  • İşte ünlü isimlerin yaşları…08 Ekim 2017 Pazar 11:28
  • Girne-Kordonboyu'nda ünlü sima şaşırttı08 Ekim 2017 Pazar 11:27
  • İş görüşmesinde asla yapılmaması gereken 5 şey06 Ekim 2017 Cuma 09:43
  • Dünyanın en kısa uçuş tarifesi05 Ekim 2017 Perşembe 18:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti