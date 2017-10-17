CNN: ABD seçimlerindeki müdahalede Rusya’ya Pokemonlar yardım etti

Rusya'nın, ABD'de geçen yıl gerçekleştirilen başkanlık seçimleri sırasında halk arasında anlaşmazlık ve ırkçılık kaynaklı gerginlikler yaratmak için popüler Pokemon GO oyununu kullandığı ileri sürüldü.
Yayınlanan makalede ‘Rus bir hacker grubu' ile bağlantılı olduğu ileri sürülen bir Tumblr sayfasında, Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketindeki kişilerin polis şiddeti ile ünlü bölgelerde Pokemon GO oynamaya teşvik edildiği belirtildi.
Konuyla ilgili Facebook hesabından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova 'CNN'in mantığından yola çıkarsak, siyahi ABD'liler duruşlarını Pokemonlarla oynayarak belirliyor' ifadelerini kullandı.
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