"CNN, CNN Türk hakkında soruşturma başlattığını söyledi"

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan üst düzey yönetimden aldığı bilginin resmi olarak da gönderileceğini söyledi

Doğan Grubu'ndan Demirören Grubu'na satılan CNN Türk, Hürriyet ve Posta gazetelerinde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin olmayan ifadelerinin haberleştirilmesi üzerine soruşturma başlatılması talebi işleme sokuldu.

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CNN üst düzey yöneticilerinin soruşturma başlatıldığı bilgisini verdiklerini söyledi.

T24'ün sorularını yanıtlayan Özcan, CNN yöneticilerinin soruşturma talebiyle ilgili kendilerine resmi bir yanıt da gönderileceğini açıkladı.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CNN yönetimiyle Sabah Gazetesi'nin 'İşte CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin PKK ile bağlantılı adayları' haberinin CNN Türk tarafından kullanıldığı bilgisini de paylaştığı söyledi. Özcan CNN'e gönderdiği bilgide şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’de herhangi bir seçimde aday olabilmek için Adalet Bakanlığı’nden temiz sicil kaydı alınarak, başvuruda bulunmak gerekir. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun da ilgili kişilerin adaylığını onaylaması gerekir. Türkiye’deki kanunlara göre, terör suçundan mahkum olanlar hiçbir şekilde seçimlerde aday olamazlar.

Yukarıda saydıklarımı göz önüne alırsak, CNN Türk’ün art niyetli Sabah haberini niçin kullanabilmiş olduğu ile ilgili ihtimaller şöyle:

A) CNN Türk, Türkiye’deki kanunları bilmiyor.

B) CNN Türk, Adalet Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Türk yargısını işini doğru yapamamakla ve ‘teröristlere’ seçimlerde adaylık yolu açmakla suçluyor.

C) CNN Türk, bilinçli ve kasıtlı birşekilde, yalan ve ahlaksız bir haber yaparak AKP rejiminin Türkiye’deki muhalefet partilerinin terörist örgütlerle işbirliği yaptığı söylemine destekte bulunuyor.

Umarım soruşturmanız yukarıda yönelttiğim sorunun da cevabını bulmamıza yardımcı olur."