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CNN: Erdoğan, artık zengin Körfez ülkeleriyle küs kalamaz

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ABD merkezli CNN televizyonunun internet sitesi, Orta Doğu'da jeopolitik dengelerin hızla değiştiğini vurguladığı analizde Türkiye'nin son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) yakınlaşma çabalarına dikkat çekti.
CNN: Erdoğan, artık zengin Körfez ülkeleriyle küs kalamaz

ABD merkezli CNN televizyonunun internet sitesi, Orta Doğu'da jeopolitik dengelerin hızla değiştiğini vurguladığı analizde Türkiye'nin son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) yakınlaşma çabalarına dikkat çekti.

Orta Doğu'da yaşanan hızlı değişimin bölgeyi yakından takip edenleri bile şaşırttığı belirtilen analizde, Suudi Arabistan ve İran arasındaki görüşmeler, Katar'ın Körfez'deki komşularıyla barışması ve Türkiye'nin İsrail ile Mısır'la olan görüşmeleri bu duruma örnek olarak gösterildi.

Analizde, en dikkat çekici yakınlaşmanın Türkiye ile BAE arasında yaşandığı ifade edildi. İki ülkenin yıllardır neredeyse her bölgesel çatışmada karşı karşıya geldiği, ancak uzlaşma çabaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta 9 yıl aradan sonra ilk defa BAE'ye gittiği belirtildi.

‘ESKİ STATÜKO SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİLDİ’

Türkiye ve BAE arasındaki iplerin Arap Baharı ayaklanmaları ve 2016'da Türkiye'de yaşanan darbe girişimi sonrası koptuğunu hatırlatan CNN, iki ülkenin genişlemeci dış politikaları nedeniyle tehlikeli bir rekabete girdiği yorumunda bulundu.

Son aylarda iki ülke arasındaki yakınlaşmanın dikkat çektiğini yazan CNN, eski statükonun özellikle ABD'nin Orta Doğu'dan çekildiği bir dönemde sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Analizde Türkiye'deki ekonominin giderek güç kaybettiği, Erdoğan'ın ekonomik kriz sonucu koltuğunu kaybetmek istemediği, Arap ülkelerinden gelebilecek milyarlara güvendiği ve bu süreçte artık zengin Körfez ülkeleriyle küs kalamayacağı vurgulandı.

CNN, Türkiye'ye para akışının başladığına, BAE'nin Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım sözü verdiğine de dikkat çekti.

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