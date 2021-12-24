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CNN: Suudi Arabistan, Çin’in desteğiyle balistik füze üretiyor

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Suudi Arabistan’ın Çin'in yardımıyla kendi balistik füzelerini geliştirmeye başladığı öne sürüldü.
CNN: Suudi Arabistan, Çin’in desteğiyle balistik füze üretiyor

Suudi Arabistan’ın Çin'in yardımıyla kendi balistik füzelerini geliştirmeye başladığı öne sürüldü.

ABD merkezli haber kanalı CNN’in ABD istihbarat servislerine ve bazı kaynaklara dayandırdığı habere göre, bu gelişme sadece Ortadoğu'da deprem etkisi yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda ABD'nin Suudi Arabistan'ın rakibi İran'ın nükleer edinmesini engelleme çabalarını da baltalayacak.

ABD istihbarat servislerine ait uydu görüntülerinin ve konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağın da durumu doğruladığı belirtilen haberde, Suudi Arabistan’ın balistik füze geliştirmesine Çin’in teknolojik destek verdiği iddia edildi.

CNN, Suudi Arabistan’daki tesiste çekilen bazı uydu görüntülerini de paylaştı.

Ekim ve kasım aylarında elde edilen uydu görüntülerini inceleyen uzmanlara göre, Riyad daha önce Pekin'in desteğiyle inşa edilen Davadmi bölgesi yakınlarındaki bir tesiste füze üretimine başladı.

BIDEN YÖNETİMİ YAPTIRIM UYGULAYABİLİR

Suudi Arabistan'ın daha önce Çin'den balistik füze satın aldığının bilindiğine dikkat çekilen haberde, ABD yönetiminden yetkililerin de Çin ve Suudi Arabistan arasında büyük çapta gerçekleşen hassas balistik füze teknolojisi transferiyle ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

CNN'e konuşan bazı kaynaklar, Biden yönetiminin bu transfere dahil olan bazı kurumlara yaptırım hazırlığında olduğunu, ancak Kongre'deki bazı kişilerin Beyaz Saray'ın bu konuda yumuşak davranmasından endişelendiğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Çin hükümetinden bir sözcü, CNN'in konuyla ilgili sorusuna, “İki ülke arasında askeri ticaret dahil her alanda dostane bir ilişki var ve bu tür bir işbirliği uluslararası yasaları ihlal etmiyor” yanıtını verdi.

Suudi Arabistan ise bu konudaki soruları yanıtlamadı.

CNN, 2019'da da ABD istihbarat kurumlarının Riyad ve Pekin arasında balistik füze alanında işbirliğinden haberdar olduğunu bildirmişti.

‘İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI KADAR DİKKAT ÇEKMEDİ'

CNN'in haberine göre, Joe Biden yönetimi şimdi Suudi Arabistan'ın balistik füzelerinin bölgede güç dinamiklerini nasıl değiştirebileceği yönünde acil bir sorunla karşı karşıya kalacak. İran'ın da bu koşullarda balistik füze üretimini durdurmayı kabul etmeyeceği belirtiliyor.

Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nden silah uzmanı Jeffrey Lewis, “İran'ın balistik füze programına odaklanılırken Suudi Arabistan'ın balistik füze üretmesi aynı düzeyde dikkate tabi olmadı” dedi.

Batılı ülkelerin Suudi Arabistan'a askeri silah satışı, Riyad’ın Yemen'de sürdürdüğü savaş nedeniyle eleştirilere neden oluyor.

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