'CNN Türk editörlerine 'zam' kelimesi yasaklandı'

Gazeteci Ayşenur Arslan, bugün Birgün gazetesinde yayınlanan "Avrupa’nın skandal kararı!" başlıklı yazısında, CNN Türk içindeki haber toplantısının detaylarını yazdı. Aslan, CNN Türk editörlerinin, yapılan haber toplantısında haberlerde "zam" kelimesinin kesinlikle geçmeyeceği talimatını aldığını söyledi.
Ayşenur Arslan’ın yazdığı yazının ilgili bölümü şöyle:
“Anlatmadan geçemeyeceğim; CNN TÜRK editörleri geçen gün haber toplantısında şu talimatı aldılar:
“Haberlerde ZAM sözcüğü hiçbir vesile, hiçbir gerekçeyle geçmeyecek. Her gün, tanzim satış merkezlerine gidilip uygulamadan memnun vatandaş röportajları yapılacak.”
CNN TÜRK böyleyse a Haber’i anlamaya, anlatmaya gerek yok herhalde!”
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