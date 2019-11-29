CNN Türk 'havayı kirletme iznini' savundu

Termik santrallerin 2,5 yıl daha filtre takılmadan işletilmesine onay veren yasanın kabul edilmesine yönelik tepkiler sürerken CNN Türk'ten skandal bir haber geldi. CNN Türk, termik santrallerin filtre takmadan zehir saçmaya devam etmesinin "daha avantajlı" olduğunu savundu.

CNN Türk, çaydaki radyasyonun tehlikeli olmadığını kanıtlamak için kameralar önünde çay içerek poz veren eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral’ı aratmayacak bir programa imza attı. Yandaş Demirören Medya Grubu'na bağlı CNN Türk’ün bu haberi Twitter’da #cnnturk etiketiyle en çok konuşulan 10 konu arasına girdi ve büyük tepki topladı.

Haberde termik santrale filtre takılmasının ekonomik maliyeti konu edilerek, insan ve hayvan sağlığına olan olumsuz etkileri göz ardı edildi. Termik santrallerin üretimi sırasında tarım ürünlerine, su kaynaklarına ve ormanlara verdiği zararlar, sakat doğacak çocuklar, oluşabilecek kanser vakaları gibi insan ve hayvan sağlığına zarar verici etkilerinin hiçe sayılıp ekonomik çıkarların ön plana çıkarılmasıyla özelleştirmelerin ve kâr odaklarının ve onlarla kol kola hareket eden siyasetçi ve yandaş basının gerçek yüzü sergilenmiş oldu.

Türkiye’de baca gazı emisyonlarının ilk sınırlandırılışı 1986 yılında kabul edilen Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne dayanıyor.