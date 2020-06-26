CNN Türk spikeri, canlı yayında görevine veda ettiğini açıkladı

CNN Türk spikerlerinden Gözde Atasoy Kökçü, bugün (26 Haziran) gerçekleşen yayının son bölümünde görevden ayrıldığını duyurdu.

Demirören Medya Grubu'na ait CNN Türk'ün spikerlerinden Gözde Atasoy Kökçü kanalla yollarını ayırdı. Atasoy, ayrılık kararının bugünkü canlı yayınının son bölümünde duyurdu.

CNN Türk'te hafta içi her gün, "Bugün" programı ile izleyici karşısına çıkan spiker Gözde Atasoy Kökçü kanalla yollarını ayırdı.

2011 yılında CNN Türk'ten Kanal D'ye geçen Gözde Atasoy, medya grubunun el değiştirmesinin ardından tekrar CNN Türk'e geçmişti.

Ekrandan veda etti

Atasoy, bugünkü canlı yayında "Bu benim CNN Türk ekranlarındaki son yayınımdı. Siz değerli izleyicilerimize bunca yıldır beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. En yakın zamanda yeniden buluşmak dileğiyle, hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından teşekkür etti

Kendisine CNN Türk'ün kapılarını açtığını belirttiği İlker Yasin ve kendisini Kanal D Ana Haber koltuğuna oturttuğunu ifade ettiği Mehmet Ali Birand'a teşekkür eden Kökçü, "Uzun yıllar birlikte çalışmaktan sonsuz keyif aldığım Sayın Aydın Doğan, Doğan Ailesi ve de Doğan Medya bünyesindeki tüm yöneticilerim ve mesai arkadaşlarım.. Ve Demirören Medya’da birlikte çalışma şansı bulduğum tüm meslektaşlarım.. Yaptığım her başarılı yayın sizin sonsuz emeğinizle mümkün oldu. Çok ama çok teşekkür ederim" dedi.



"Ama en büyük teşekkürüm size" diyen Kökçü, seyircilerine "Tek başıma, simsiyah bir ekrana bakıp konuşurken bana kendimi hiç yalnız hissettirmediğiniz için hepinize tüm kalbimle, tek tek teşekkür ederim. İçim kıpır kıpır. Yeniden başlamanın o tatlı heyecanını çok özlemişim. En yakın zamanda yeniden buluşmak dileğimle. Hoşçakalın" sözleriyle veda etti.