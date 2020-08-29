CNN TÜRK'te Akıncı'ya "içimizdeki Yunanlılar" ithamı, sanki RUM Cumhurbaşkanı (VİDEO)

Türkiye'de yayın yapan CNN TÜRK'te KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya "içimizdeki Yunanlılar" ithamları yapıldı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı için "sanki RUM Cumhurbaşkanı" ithamları da yapıldı.
Türkiye'de yayın yapan CNN TÜRK'te KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya "içimizdeki Yunanlılar" ithamları yapıldı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı için "sanki RUM Cumhurbaşkanı" ithamları da yapıldı.
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