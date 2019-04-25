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CNN Türk’ten ‘Ekrem İmamoğlu’ kararı

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CNN Türk'ün, ‘Ekrem İmamoğlu görevi devraldı’ haberinde fotoşoplu resim kullandığı gerekçesiyle Ana Haber Spikeri Buket Güler'i görevden aldığı ileri sürüldü.
CNN Türk’ten ‘Ekrem İmamoğlu’ kararı

CNN Türk’ün, ‘Ekrem İmamoğlu görevi devraldı’ haberinde fotoşoplu resim kullandığı gerekçesiyle Ana Haber Spikeri Buket Güler’i görevden aldığı ileri sürüldü.

CNN Türk, “Ekrem İmamoğlu görevi devraldı” haberinde fotoşoplu bir resim kullandığı gerekçesiyle ana haber ekibinin görevini değiştirdi.

Medyaradar’ın haberine göre, CNN Türk’te Ana Haber ekibinin tamamı gece ekibiyle yer değişti ve yeni ekip sert bir şekilde uyarıldı.

CNN Türk’ün yanlış fotoğrafı yayınlamasının ardından sosyal medya hesabından bir özür yayınlayan Ana Haber Spikeri Buket Güler de koltuğunu kaybetti.

Güler bundan böyle gece haberlerini sunacak, ana haberde ise Fulya Kalfa izleyicinin karşısına çıkacak.

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