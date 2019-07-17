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CNN US o toplantının perde arkasını yazdı: Türkiye'ye yaptırım konusunda Trump tek başına

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"Yasalara uymazlarsa kıyameti koparırız"
CNN US o toplantının perde arkasını yazdı: Türkiye'ye yaptırım konusunda Trump tek başına

ABD yayın kuruluşu CNN, pazartesi günü Başkan Donald Trump'ın Türkiye'nin S-400 alımı ile ilgili Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir toplantı düzenlediği toplantının perde arkasını yazdı. 

CNN muhabirleri Kevin Liptak ile Nicole Gaouette'nin konuya yakın kaynaklardan aktardığına göre Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD liderine Türkiye'ye yaptırım uygulanması için baskı yapıyor, ancak Trump "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilişkisini korumak istediği için ayak sürüyor".

Habere göre toplantının olduğu gün Cumhuriyetçi Kongre üyeleri iki partinin de Türkiye'ye S-400 alımı sebebiyle sonuç yaşatılması konusunda hemfikir olmasının ardından Trump'ı arayıp Ankara'ya yaptırım uygulanması konusunda ikna etmeye çalıştı. 

Trump'ın Oval Ofis'te gerçekleştirdiği toplantıdan sonra yapılması planlanan basın toplantısı da iptal edilmişti. İsmi paylaşılmayan bir Senato görevlisi basın açıklamasının iptal edilmesiyle ilgili olarak, "Bu Trump'ın içeridekileri (Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanları) tekrar çizim tahtasına gönderdiğini ve yaptırım uygulamak istemediğini gösteriyor. Bu hepimiz için büyük bir problem" dedi.

Konu ile ilgili bilgilendirme yapan bir başka Cumhuriyetçi Senato yetkilisi, Beyaz Saray'ın "ne düşündüğünü anlamaya çalıştığını" ve Kongre'nin bir önlem alınmamasından giderek endişe duyduğunu bildirdi. Aynı yetkili, "Yasalara uymazlarsa kıyameti koparırız. Yasa yasadır" dedi.

CNN'e konuşan eski NATO ve Avrupa'dan ABD Savunma Bakan Yardımcısı James Townsend, Trump'ın yorumlarının konu hakkında "hiçbir fikri olmadığını" ve Erdoğan tarafından manipüle edildiğini gösterdiğini" ifade etti. 

Trump dün yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını alamayacağını söylemiş ancak yaptırımlarla ilgili kesin bir vurguda bulunmamıştı. Trump ayrıca "İçinde bulundukları çok zor bir durum ve biz de ABD olarak zor bir durumda kaldık" demiş, ardından da Erdoğan ile iyi bir ilişkisi olduğunu vurgulamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da dün yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı ve Başkan CAATSA kapsamındaki bütün seçenekleri değerlendiriyor" demişti. 

Washington Postu'un aktardığına göre Pompeo Türkiye'ye yaptırımlar ile ilgili olarak, "Yasalar yaptırım uygulanması gerektiğini gösteriyor. Eminim ki biz de Başkan Trump da yasalara uyacak" ifadelerini kullandı.

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