CNNTürk'ten o görsel için açıklama ve özür: Editörün işine son verildi

CNNTürk’ün internet sitesinde, herhangi bir habere dayanmayan ve “galiz küfür” içeren başlık yayımlanması kanalda kriz yarattı.
Görseli yapan editörün işine son verildiği belirtilen "AÇIKLAMA VE ÖZÜR" başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"cnnturk.com ana sayfasında bu akşam yayınlanan manşet haberde gazetecilik etiği ve adabıyla hiçbir ilişkisi olamayacak gayri ahlaki bir başlık yayınlanmıştır."
"Bu başlığı yayına alan editörün kurumla ilişkisi kesilmiş ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."
"Sebep olduğumuz bu durum için okuyucularımızdan özür dileriz."
Görsel şöyle:
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