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Çoban kaybolan ineklerini drone ile buluyor

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Küçük ve büyükbaş hayvanları sürekli kaybolan Hasan Ay, sorunu drone ile çözdü. Kaybolan inekleri bir süre arayan Ay, bulamayınca drone uçurup 2 kilometre uzağa göndererek ineklerini buldu.
Çoban kaybolan ineklerini drone ile buluyor

Küçük ve büyükbaş hayvanları sürekli kaybolan Hasan Ay, sorunu drone ile çözdü. Kaybolan inekleri bir süre arayan Ay, bulamayınca drone uçurup 2 kilometre uzağa göndererek ineklerini buldu.

Konya’nın Bozkır ilçesine bağlı Karacahisar köyünde doğal hayatı anlatan videolar çekip sosyal medyada yayınlayan Hasan Ay, küçüklüğünden beri hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvancılıkla uğraşırken en büyük sorunlarından bir tanesi de kaybolan büyük ve küçükbaş hayvanları bulmak olan Ay'ın sabah otlatmaya çıkardığı hayvanları hava kararmadan tekrar ahıra götürmesi gerekiyor. Ancak bazı zamanlar hayvanlar kaybolup, Ay'ın sabah bıraktığı bölgeye gelmiyor. Saatlerce, kimi zaman günlerce hayvanlarını dağlarda arayan çoban ise çözümü teknolojiyi kullanmakta buldu.

Öncelikle yüksek bir tepeye çıkıp yürüyerek inekleri arayan Ay, bulamadığında ise internetten alıp çantasında getirdiği drone'u havalandırıyor. Drone ile 1-2 kilometre alanı hızlı bir şekilde tarayan çoban hayvanların yerini buluyor.

‘Çobanların gözü kulağı’

Çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını ifade eden Hasan Ay, şunları kaydetti: “Hayvanlarımız kaybolduğunda gece bulamadığımız zaman kurtlar parçalıyor, sürümüzü dağıtıyordu. Hayvanlarımızı günlerce aradığımız oluyordu. Böyle içimden yukarıdan bir gözümüz olsa, onları bulsak gece karanlık olmadan getirsek diye çok hayal kurdum. Günümüzde teknoloji çok hızlı ilerliyor, drone diye bir cihazın çıktığını öğrendim. Bu cihazla gökyüzünden her yeri görebiliyorsun. Ben de araştırdım ve bu çobanların çok işine yarar dedim. Kendime sipariş verdim ve drone aldım. Hayvanlarımız yine kayboldu, ben de bir zirveye çıkarak drone'u çalıştırdım. Daha sonra elimle koymuş gibi dağları tararken ineklerimi buldum."

 

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