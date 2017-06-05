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Çobanoğlu: "Peşkeş kültüründen kurtulmalıyız"

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5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla DETAY’a konuşan Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) eski Başkanı Yasemin Çobanoğlu, iklim değişikliği sorununun Akdeniz’de en çok Kıbrıs’ta hissedileceğine dikkat çekti.
Çobanoğlu: "Peşkeş kültüründen kurtulmalıyız"

dETAY Gazetesi

Dünya Çevre Günü’nün tarihine değinen Çobanoğlu, BM’nin çevre koruma programının farkındalık yaratmak için organize ettiği bir gün olduğunu ifade etti. Ozon tabakasının delinmesi, iklimlerde değişim yaşanması gibi konularda her yıl bir tema yaratarak, farklı temalarla BM’nin mücadeleler başlattığını belirten Çobanoğlu, bu yılki temanın “doğaya dönüş” olduğunu kaydetti.  

5 Haziran’ın kutlama günü değil, mücadele günü olduğunu vurgulayan ÇMO eski Başkanı Çobanoğlu, ülkemizde her geçen gün habitatların yağmalanmaya devam ettiğini ve ülke olarak doğamızı koruyamadığımızdan yakındı.

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Çevre Mühendisleri Odası

eski Başkanı Yasemin Çobanoğlu

 

ORMAN ORANIMIZ %30 YERİNE %11

KKTC’de yaşanan doğa tahribatına ilişkin bugün KKTC’de yayın yapan bir gazetede çıkan yasak balık avı konusuna değinen Çobanoğlu, yasak avın dışında ülke genelinde orman oranının %30 olması gerekirken, %11 sıralarında seyrettiğini kaydetti.

“PEŞKEŞ KÜLTÜRÜNDEN KURTULMALIYIZ”

Ormanlık arazilerin maki bitki örtüsüne sahip olduğundan dolayı boş gözüktüğünü fakat bu arazilerin ağaçlandırılmak yerine yatırımcılara dağıtıldığını ifade eden Çobanoğlu, doğaya ilişkin gerçekleşen yaklaşımı “popülist” olarak niteledi, ülke olarak peşkeş kültüründen kurtulmamız gerektiğine vurgu yaptı.

“Halk devlettir ama hükümetler geçicidir. İktidarlar her zaman kısa dönem hesapları içinde” diyen Çobanoğlu, yasaların izin vermemesine rağmen iktidarların peşkeş kültürünü devam ettirdiğinden yakındı.

“PEŞKEŞE İMZA ATANLAR CEZALANDIRILMALI”

Çobanoğlu, Kumyalı’da yaşanan ormanlık arazinin peşkeş çekilmesi konusuyla ilgili Çevre Mühendisleri Odası olarak eylem yaptıklarını ve görevli bakanın alınan kararı iptal ettiğini söylediğini ama kâğıt üstünde iptal edilmediğinin ortaya çıktığını dile getirdi. “Tek kişiye şeffaf olmayan şekilde bu araziler veriliyor. Yok olan habitatın canlanması gerekirken, devlet yasaya uymayan bir şekilde yeni alanlar veriyor” diyen ÇMO eski Başkanı, peşkeşe imza atanların, aynen yanlış yapılaşma yapan vatandaşa yapıldığı gibi cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

“EĞİTİM, DEVLET POLİTİKASINA DÖNÜŞMELİ”

Ülkede ciddi altyapı sorunları olduğuna dikkat çeken Çobanoğlu, “tehlikeli atık tesisimiz yok, çöp sızıntıları için arıtma sistemimiz yok, Mağusa’daki atık sular, artık göle çevrildi. Altyapılara yeterince bütçe ayırmıyoruz” dedi.

Sivil toplum örgütleri olarak ilkokullarda eğitimler verilmesi ve halk olarak daha bilinçli olmamız gerektiğini belirten Çobanoğlu, eğitimin devlet politikasına dönüşmesi gerektiğini ifade etti.  

“Halk her ne kadar bilinçlense de, devlet alt yapı sorununu çözmediği sürece eksiklikler devam edecek” diyen Çobanoğlu, vatandaşın evde kağıt ve cam çöpleri ayrıştırsa bile atacakları bir geri dönüşüm kutusunun olmadığını kaydetti.  

AKDENİZ’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN EN ÇOK KIBRIS ETKİLENECEK

Akdeniz’de iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan ülkenin Kıbrıs olduğuna dikkat çeken Çobanoğlu, “bizler kuyu suyu kullanan bir yapıya sahibiz çünkü bir ada ülkesiyiz. Su konusunda tasarruf politikası olmadığı ve tasarruf yapmayı bilmediğimiz için her geçen gün kuyu suyu seviyesiyle deniz suyu seviyesi yakınlaşıyor. Yakınlaşması ise özellikle tarım konusunda büyük sorunlara yol açacak gibi duruyor. Türkiye’den gelen su bile ülkenin su ihtiyacını karşılayabilecek boyutta değil. Tasarruf konusunda önlem almamız gerek. Kullandığımız suyu arıtıp kullanmayı öğrenmeliyiz” dedi. 

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