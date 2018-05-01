Coca Cola’ya "Reklamımı çaldı" diye dava açtı

Yazdığı reklamın çalındığını ve Coca Cola Tarafından kullanıldığını iddia eden Hasan Sancak hukukun gereğinin yapılması için savcılara çağrıda bulunuyor. Açtığı hukuk savaşında bilirkişi raporlarının dikkatlice incelendiğinde reklamın çalıntı olduğu gerçeğinin görülebileceğini soyleyen Hasan Sancak, "Hukuk mücadelemi kazanmak için açtığım davamda sonuna kadar gideceğim" dedi. Sancak, "Lütfen incelemek isteyenler, bilirkişi raporunun dosya ve numaraları ile karşılaştırsınlar. Yazdıklarımın doğru olduğu görülecektir." şeklinde konuştu. Sayın Hasan Sancaktarın tarafımıza gönderdiği bilirkişi raporları aşağıdaki gibidir:

Bilirkişi Heyeti Raporu:

Talimat No:2010/56

Dosya Esas No:2009/314

Dava Tarihi:17.04.2006

Noter Onaylı ‘Rüya’ Rüya senaryosunu kopyaladığı iddiasıyla Coca Cola’yı 2006 yılında Samsun’da mahkemeye veren 57 yaşındaki Halk Şairi, Reklâm Yazarı Hasan Sancak’ın 7 yıldır verdiği hukuk mücadelesi devam ediyor. Sancak, karar düzeltme yazısının ret eden Yargıtay 11. (On Birinci) Hukuk Dairesi Başkan ve Üyelerini en üst makamlara ve kişilere şikâyet etti. Bir cevap alamayınca da Anayasa Mahkemesine bireysel müracaat hakkını kullandı.

Konu ile ilgili görüşünü dile getiren Sancak: ’Adalet Bakanlığına skandal rapor yazan ve bu skandal raporu onayan bilirkişiler ve Yargıtay üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Adalet Bakanlığı, basında çıkan ve cevapları bilirkişiler ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkan ve üyeleri tarafından verilemeyen sorularımı muhakkak dikkate almalı ve bakanlık müfettişlerini görevlendirmelidirler. Türkiye ve dünyada ilk defa çakma, düzmece, çelişkilerle ve skandallarla dolu olan bir bilirkişi raporu, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkan ve Üyeleri tarafından onanarak, aynı davada iki farklı, tezat oluşturacak karar verilmiştir. Bu durum, Türk Milleti’nin geleceği ve T.C. Devleti’nin bekası açısından endişe verici, kahredici bir durumdur. Bilirkişiler tarafından yazılan, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkan ve Üyeleri tarafından usul ve yasaya uygun olduğu onanan dokuz sayfalık bilirkişi raporunun çakma, düzmece, çelişkilerle ve skandallarla dolu kapkara bir bilirkişi raporu olduğunu ispat edemezsem, şerefim üzerine konuşuyorum. Kamuoyundan özür dileyeceğim. Aynı durumda bilirkişileri ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Başkan ve üyelerini de imzalarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Kendilerine güveniyorsalar, sorduğum sorularıma cevap versinler. Cevap verme cesaretleri yoksa özür dilemelerini bekliyorum.

Aleyhime verilen kararlar; hak, hukuk ve adalet ölçüsünde değerlendirilmemiştir. Yargıtay 11. (On Birinci) Hukuk Dairesi Başkan ve Üyelerinin yazdığı ilamlar, usul ve yasaya uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu ilamlar, Coca Cola’ yı aklamak, bu işten kurtarmak için yazılmıştır. Adaletin insanlara eşit olarak uygulanmadığı yerlerde hak ve hukuk aramak boşunadır. Sorularıma ‘MUHAKKAK’ cevap verilmesini istiyorum. Aşağıda bilirkişi raporunun en önemli çelişkilerini ve skandallarını bilginize sunuyorum. Beş kişiden oluşan Yargıtay 11. (On Birinci) Hukuk Dairesi Başkan ve Üyeleri, bilirkişi raporundaki bu bölümlerin de usul ve yasaya uygun olduğunu onamıştır. Hak, hukuk ve adaletten bahsedenler, hukuksuzluğu önlemelidirler. Bu kararla Türk adaleti çok büyük bir yara almıştır. Bunun neresi usul ve yasaya uygundur? Türkiye’de sadece hak, hukuk ve adaletle hükmeden hâkimlerin olduğuna inanmak istiyorum..

Sayfa 8’de bilirkişiler, ‘TARAFLARA AİT SENARYOLAR MUKAYESE EDİLECEK OLURSA’ demektedirler. Bilirkişiler, Coca Cola Rüya Reklâm Filmi’nin görüntüsünü seyretmişler midir? Filmin görüntüsünü seyretmediklerini kendileri söylüyorlar. Coca Cola Rüya Reklâm Filmi’nin görüntüsünü seyretmeden benim aleyhime karar vermeleri skandalların en büyüğüdür. Yargıtay 11. (On Birinci) Hukuk Dairesi Başkan ve Üyelerine göre Coca Cola Rüya Reklâm Filmi’nin görüntüsünü seyretmeden bilirkişilerin benim aleyhime karar vermeleri, usul ve yasaya aykırı değil midir? Niçin bu en büyük skandalın farkında olamamışlardır? Dokuz sayfalık bilirkişi raporunda kendi mukayeseleri olmayan bilirkişiler, mukayese yapmayarak, taraflardan birinin, Coca Cola avukatlarının karşılaştırmalarını noktasına virgülüne kadar kabul etmeleri ve bu mukayeselere göre benim aleyhime karar vermeleri, etik kurallara uyar mı? Yargıtay 11. (On Birinci) Hukuk Dairesi Başkan ve Üyelerine göre bilirkişilerin Coca Cola avukatlarına ait Rüya Reklâm Filminin renkli resimli karelerine bakarak, Coca Cola avukatlarının karşılaştırmalarını kabul etmeleri ve bu mukayeselere göre benim aleyhime karar vermelerinin neresi, usul ve yasaya uygundur? Bilirkişilerin Coca Cola Rüya Reklâm Filminin renkli resim karelerine bakarak, Coca Cola avukatlarının yaptığı mukayeseleri onayarak, bu kıyaslamalara göre benim aleyhime karar verebilirler mi? Sorduğum sorularıma cevap vermeleri mümkün değildir.

"YUKARIDA BİLGİNİZE SUNDUĞUM BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ SKANDALAR, AŞAĞIDA DİKKATİNİZE SUNULMUŞTUR. SADECE BU BÖLÜMDE YAZILANLAR, BİLİRKİŞİ RAPORUNU ÇÖPE GÖNDERİR."

COCA COLA AVUKATLARININ GÖRÜŞÜ:

Sayfa 1–2. Savunma:

Davalı vekili 15.12.2009 tarihli esasa cevaplarında ve diğer beyanlarında özetle, Davacı tarafın hak sahibi olduğunu iddia ettiği metin (veya görüntüsü içeriği) ile dava konusu reklâm filmi metni ( reklam senaryosu) arasında herhangi bir benzerlik ya da iktibas yaratacak bir durum bulunmadığını, bu husususun 15.12.2009 tarihli dilekçeleri ekinde sunulan ve reklâm filmi içeriğini konu alan CD incelendiğinde de açıkça görüleceğini…

BİLİRKİŞİLERİN GÖRÜŞÜ:

SAYFA 4: 4. Davalı tarafça sunulan deliller tetkik edilmekle;

Davalı vekilinin 15.11.2009 tarihli cevap dilekçesinde,04.03.2005–17.04.2005 tarihleri arasında yayınlandığı belirtilerek, sunulan davaya konu reklâm CD’sinin içinde kayıtlı herhangi bir dosya bulunmadığı CD’nin boş olduğu) görülmüştür.

İŞTE COCA COLA AVUKATLARINA AİT MUKAYESELERİ, BİLİRKİŞİLERİN ONADIĞI RAPORDAKİ BÖLÜM!..

SAYFA 4:

Davalı vekilinin 15.11.2009 tarihli cevap dilekçesinde yer verdiği mukayeseli senaryo metinleri aşağıda verilmiş olup: resimli senaryo dosyasındaki ‘GÖRÜNTÜLERİN’ bu anlatımları teyit ettiği gözlenmiş…

Davalı vekilinin 15.11.2009 tarihli cevap dilekçesinde yer verdiği mukayeseli senaryo metinleri aşağıdaki şekildedir.

Dava konusu reklâm filmi içeriği

SAYFA 4: 1.Bölüm:

İki genç birlikte kanepede otururlar iken, gençlerden biri mutfağa gidip buzdolabının kapağını açar. Buzdolabında sadece 1 adet COCA COLA şişesi görür. Bu esnada kanepede uyumakta olan diğer genç rüya görmeye başlar.

SAYFA 4: 2.Bölüm:

Rüya görmeye başlayan genç rüyasında sokağa çıkar ve bir markete girer.MARKET SAHİBİNE COCA COLA OLUP OLMADIĞINI SORAR,MARKET SAHİBİ GENCE, COCA- COLA’NIN OLMADIĞINI VE DÜNYADA SADECE 1 ADET KALDIĞINI SÖYLER.

SAYFA 4: 2.Bölüm:

Rüya görmeye başlayan genç rüyasında sokağa çıkar ve bir markete girer. MARKET SAHİBİNE COCA COLA OLUP OLMADIĞINI SORAR, MARKET SAHİBİ GENCE, COCA- COLA’NIN OLMADIĞINI VE DÜNYADA SADECE 1 ADET KALDIĞINI SÖYLER.

Kendileri mukayese yapmayan ve taraflardan birinin mukayesesini aynen kabul edenlerin de gerçek bilirkişi olmaları mümkün değildir. Coca Cola avukatları CD içinde dolu bir görüntüyü mahkemeye verdiklerini, bilirkişiler ise Coca Cola avukatlarının mahkemeye dolu diye verdikleri CD nin içinin boş olduğunu ve Coca Cola Rüya Reklâm Filminin renkli resim karelerine bakarak, Coca Cola avukatlarının yaptığı mukayeseleri kabul ettiğini ibretle okuyunuz. İşte bu Coca Cola avukatlarının mukayeselerine göre bilirkişi raporu hazırlanmıştır. Bilirkişiler, Coca Cola Rüya Reklâm Filminin renkli resim karelerine baktıklarında, buradaki kareleri ‘GÖRÜNTÜ’ olarak görmüşlerdir. Cansız resim karelerinde görüntülerin olmayacağını bilecek kadar bilgi sahibi olmayanlar da hakiki bilirkişi olamazlar. Ayrıca Coca Cola Rüya Reklâm Filminin mukayeseli senaryo metinlerinde anlatılan bölümler vardır. Burada geçen konuşma cümleleri, büyük harflerle yukarıda dikkatinize sunulmuştur. Bilirkişiler, Coca Cola Rüya Reklâm Filminin renkli resim karelerine bakmışlardır. Konuşma cümleleri, Coca Cola Rüya Reklâm Filminin görüntüsünü seyretmeden, renkli resim karelerine bakarak, anlaşılması da mümkün değildir. Bilirkişilerin filmin görüntüsünü seyretmeden konuşma cümlelerini onamaları, bu raporu Coca Cola avukatları ile birlikte hazırladıklarının en büyük bir ispatıdır’ dedi.