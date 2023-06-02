Başkan Fadıl Aksun, küçük mağdurun başına birden fazla kez böyle bir olayın gelmiş olmasının tek göstergesinin çocuğun ailesi tarafından yeterince korunmadığı ve kendisine gerekli özenin gösterilmemiş olduğuna vurgu yaptı.

Aksun, davanın dinlendiği anda bu konuyu fark eden mahkemenin konuyu Sosyal Hizmetler Dairesi’ne aktarması sonucu küçüğün ailesinin tasarrufundan alınarak sosyal hizmetlerin bakım ve gözetimine alınmış olduğuna dikkat çekti.

15 yaşındaki küçük çocuğa cinsel tecavüzde bulunmak suçundan yargılanan 32 yaşındaki sanık H.H, 9 yıl hapis cezası aldı.

“16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “Çocuğu alıkoyma”, “Çocuğa cinsel istismar” suçlamalarıyla itham edilen Horoz, tüm suçlamaları kabul etti.

H.H, kararın ardından görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.