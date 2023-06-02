  • BIST 5.090,63
  • Altın 1317.912
  • Dolar 20.8715
  • Euro 22.4689
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Çocuğa cinsel istismar!

» »
15 yaşındaki küçük çocuğa cinsel tecavüzde bulunmak suçundan yargılanan 32 yaşındaki sanık H.H'nin aleyhindeki karar açıklandı.
Çocuğa cinsel istismar!

Başkan Fadıl Aksun, küçük mağdurun başına birden fazla kez böyle bir olayın gelmiş olmasının tek göstergesinin çocuğun ailesi tarafından yeterince korunmadığı ve kendisine gerekli özenin gösterilmemiş olduğuna vurgu yaptı.

Aksun, davanın dinlendiği anda bu konuyu fark eden mahkemenin konuyu Sosyal Hizmetler Dairesi’ne aktarması sonucu küçüğün ailesinin tasarrufundan alınarak sosyal hizmetlerin bakım ve gözetimine alınmış olduğuna dikkat çekti.

15 yaşındaki küçük çocuğa cinsel tecavüzde bulunmak suçundan yargılanan 32 yaşındaki sanık H.H, 9 yıl hapis cezası aldı.

“16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “Çocuğu alıkoyma”, “Çocuğa cinsel istismar” suçlamalarıyla itham edilen Horoz, tüm suçlamaları kabul etti.

H.H, kararın ardından görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hastane çemberi yeniden trafik akışına açıldı02 Haziran 2023 Cuma 16:31
  • Özuslu, KTMMOB ziyaretinde vurguladı: Aydınlığın yolu, bilimden geçer!02 Haziran 2023 Cuma 14:25
  • Yangın Kontrol Altına Alındı02 Haziran 2023 Cuma 14:03
  • Sağlık Bakanı Altuğra: İlaç küresel bir kriz02 Haziran 2023 Cuma 13:55
  • Arıklı: Kudret Özersay, kendisine oy verenlere ihanet ederek istifa etti!02 Haziran 2023 Cuma 13:51
  • Borcu Olanlar Dikkat!02 Haziran 2023 Cuma 13:45
  • KKTC'de Mayıs ayı hayat pahalılığı yüzde 3.6202 Haziran 2023 Cuma 13:42
  • Karpaz'da korkutan yangın!02 Haziran 2023 Cuma 13:37
  • KTOS'tan Özel Eğitim Okulları Hakkında Açıklama02 Haziran 2023 Cuma 13:34
  • Çocuklar, Çocuk Şenliği’nde Gönüllerince Eğlendi02 Haziran 2023 Cuma 12:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti