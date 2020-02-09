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Çocuğu evdeyken, 15 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girmiş!

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Louisiana eyaletinde bir ortaokulda öğretmenlik yapan Ellarea Silva cezaevine gönderildi
Çocuğu evdeyken, 15 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girmiş!

ABD'de bir ortaokulda öğretmenlik yapan 34 yaşındaki Ellarea Silva'nın, kendi çocuğu da evde bulunduğu sırada 15 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir ortaokulda öğretmenlik yapan Ellarea Silva, Aralık 2019'da 15 yaşındaki öğrencisiyle e-posta yoluyla konuşmaya başladı.

34 yaşındaki Silva, adı açıklanmayan çocuğa cinsel içerikli mesajlar ve çıplak fotoğraflarını gönderdi. Öğrencisini evine davet eden Silva, kendi çocuğu da binada bulunduğu sırada öğrencisiyle ilişkiye girdi.

İngiliz Daily Star'ın haberine göre, öğrencisi, Silva'ya birlikteliklerini herkesin önünde yaşamayı teklif etti. Kariyeri ve ailesinin zarar göreceğini, bu nedenle de bir daha görüşmeyeceklerini söyleyen Silva öğrencisini ikna etti.

Öğrencisiyle olan mesajları incelenen Silva, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Okulla ilişiği kesilen kadının önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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