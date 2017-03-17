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Çocuğu olması imkansız gibi görünüyordu! Derken bir mucize oldu

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Çocuğu olması imkansız gibi görünüyordu! Derken bir mucize oldu
4000 yılda bir görülen durum onların başına geldi.

Justine ve Christine çifti İngiltere’deki bir kafede tanışıp kısa süre içinde evlenmeye karar verdiler.

Çiçeği burnunda çift aile kurup çocuk sahibi olmak istiyordu. Ancak bu tahmin ettiklerinden çok daha zordu. 25 yaşında yeni giren Christine’in üzerine o zamanlar hiç baskı yoktu çünkü daha yaşı gençti. İki yıl boyunca çocukları olmayan çift bu konuda endişelenmeye başladı.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU NEDİR?

Çocuk sahibi olamamanın sebebini öğrenmek istediler ve Christine doktora görünmeye karar verdi. Doktorlar kötü haberi verdi. Christine’de polikistik over sendromu (PCO) vardı. Bu sendroma sahip kişilerin yumurtalıklarında kistler oluyor ve vücutlarında anormal derecede testesteron bulunuyor.

Polikistik over sendromuna sahip kişiler genelde hamile kalamıyorlar, nadiren regl oluyorlar ya da hiç olmuyorlar, özellikle kollarında aşırı kıllanma oluyor ve çok kolay kilo alıyorlar.

Christine bir yandan sendromu atlatmak için profesyonel tedavi alırken diğer yandan da geleceği hakkında endişeleniyordu. Eşi Justin ve Christine asla anne-baba olamayacakları gerçeğine kendilerini alıştırmışlardı. Çift, on yıl sonra tüp bebek yöntemine başvurdu.

 

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Ve bu denemeyle bilim tarihine geçeceklerinden haberi yoktu.

4000 YILDA BİR GÖRÜLEN DURUM
Tüp bebek yöntemi sırasında Christine’in rahmine yerleştirilen embriyo önce üçe bölündü. Daha sonra bu üçünden biri de ikiye bölündü. Yani kısacası Christine’in dört bebeği olacaktı. Uzmanların söylediklerine göre dördüz bebek dünyaya getirme 4.000 yılda bir rastlanacak ender olaylardanmış.

Caroline, Darcy, Alexis ve Elizabeth adını verdikleri bebekleri 30 haftalıkken sezaryen yöntemiyle Mart 2013 tarihinde dünyaya geldi.

Christine doğum yaptıktan bir hafta sonra taburcu edildi. Çocukların ise dokuz hafta daha hastanede kalması gerekti.

Caroline, Darcy, Alexis ve Elizabeth adını verdikleri bebekleri 30 haftalıkken sezaryen yöntemiyle Mart 2013 tarihinde dünyaya geldi.

Christine doğum yaptıktan bir hafta sonra taburcu edildi. Çocukların ise dokuz hafta daha hastanede kalması gerekti.

Bu yıl dördüzler üç yaşına bastı. Aile mucizevi olaya hala inanamıyor. Çift çocuklarıyla beraber mutlu bir hayat sürdürüyor.

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