‘Çocuğum gibi baktım’: ‘Başkan’ isimli 1.2 tonluk boğa, 21 bin liraya satışta

Bingöl’de ‘Başkan’ isimli 1.2 tonluk boğa, Kurban Bayramı öncesi 21 bin liraya alıcı bekliyor.
AA’nın haberine göre Karlıova ilçesinin Serpmekaya köyünde yaşayan Selim Karabağ, ‘çocuğu gibi’ baktığını söylediği boğaya şimdiye kadar 19 bin ve 20 bin lira veren iki alıcının çıktığını söyledi.
Karabağ, “Bu boğayı bir buçuk senedir besliyorum, arpa veriyorum. Kurbanlık için satıyorum. 1 ton 200 kilogram geliyor. Alıcı çıkarsa satarım” dedi.
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