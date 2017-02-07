 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.168
  • Altın 146,940
  • Dolar 3,7109
  • Euro 3,9638
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAFenerbahçeli Volkan hakkında soruşturma başlatıldı...

"Çocuğun güveninin sarsılma nedeni, istismarcı tarafınca sessiz kalması için tehdit edilmesi..."

» »
"Çocuğun güveninin sarsılma nedeni, istismarcı tarafınca sessiz kalması için tehdit edilmesi..."
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, son yıllarda ülkede görülen cinsel suçlardaki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığını kaydetti.

Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Gülten Erçal, özellikle yakın zamanda görülen ve toplumda tepkilere yol açan çocuklara yönelik cinsel suçların, Kurum olarak kendilerini de derinden etkilediğini bildirdi.

Erçal, yaptığı yazılı açıklamada, çocuğa yönelik ihmal ve istismar durumları çeşitli olmasına rağmen kolaylıkla fark edilebildiğini, cinsel istismar olgularında yürüme ve oturmada zorluk, yırtılmış lekeli veya kanlı iç çamaşırı, genital bölgede ağrı, şişkinlik, kızarıklık, kanama ya da kaşıntı, idrar yaparken ağrı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar görüldüğünü belirtti.

Erçal, bunların yanında yaşına uygun olmayan cinsel oyunlar oynama, cinsellikle ilgili yaşının üzerinde bilgi sahibi olma, depresyon, içe kapanma, akranlarıyla olan ilişkilerinde zorlanma, okul başarısında düşme, fiziksel temastan kaçınma, belli yerlerden ve kişilerden aşırı korkma ve tanıdık bir yetişkinden kaçma, ya da kaçınma davranışları görüldüğünü kaydetti.

Cinsel istismara maruz kalan çocukların zamanla güven duygusunun zedelendiğinin de görüldüğünü anlatan Erçal, burada en önemli etkenin istismarcının sürekli olarak çocuğa sessiz kalması için tehdit etmesi olduğunu ifade etti.

Erçal, Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu olarak anne babaların, öğretmenlerin, çocukla uğraşan tüm profesyonellerin, çocukların istismarına yönelik gözü açık ve dikkatli olmalarını ve belirtilerden herhangi birini görmeleri halinde mutlaka doktorları ile konuşmalarını tavsiye ettiklerini dile getirdi.

Ülkede istismara uğramış çocukların adli işlemler sırasında örselenmelerinin önüne geçilmesini sağlayan Çocuk İzlem Merkezlerinin kurulmasını desteklediklerini de kaydeden Erçal, bu amaç doğrultusunda KKTC Sağlık Bakanlığı’na gerekli desteği verebileceklerini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DÜÇ, 100 baş körpe kuzu satacak06 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • " Çocuklarımız gerçekten ciddi tehlike altındadır"06 Şubat 2017 Pazartesi 15:25
  • KTOEÖS hükümeti eleştirdi06 Şubat 2017 Pazartesi 15:07
  • "Saha yoksa, bonzai var!"06 Şubat 2017 Pazartesi 14:43
  • Meclis Genel Kurulu toplanamadı...06 Şubat 2017 Pazartesi 11:51
  • Sibel Siber ara verdi!06 Şubat 2017 Pazartesi 11:16
  • Arpalık Şehitleri bugün anılıyor06 Şubat 2017 Pazartesi 09:58
  • "Devlet bu felakete en büyük taş ocağını işleterek katkı sağlıyor"06 Şubat 2017 Pazartesi 09:48
  • Kıbrıs Türk Sanat Müziği Derneği’nde yeni yönetim06 Şubat 2017 Pazartesi 09:46
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar...06 Şubat 2017 Pazartesi 09:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti