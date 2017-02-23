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Çocuğunuz dilini çıkartabiliyor mu?

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Çocuğunuz dilini çıkartabiliyor mu?
Çocuklarda ağız sağlığı konusunda en sık karşılaşılan sorunlar dudak ve dil bağı ile ilgili oluyor.

Dil ve dudak bağlarındaki sorunlar, bebeklerde emme, çocuklarda ise yeme ve konuşma bozukluklarına yol açabiliyor. Ağız sağlığının dışında, dişler arasında boşluk oluşmasına neden olan bu bağ dokuları, çocuğun ileriki yaşlarında estetik kaygısı yaşamasına zemin hazırlayabiliyor. Dental Plus İstanbul'dan Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, çocuklarda görülen dil ve dudak bağları hakkında bilinmeyenleri anlatıyor.

Diş etini, dudak, dil ve yanak arasında bulunan dokulara bağlayan yumuşak mukozaya frenulum (dudak, dil, yanak bağı) adı verilir. Bu dokular genellikle, üst ve alt ön kesici dişlerin arasında, dil altında ve ayrıca yanak ve arka dişlerin arasında konumlanabiliyor. Ağız içinde bulunan bu bağ dokularının sayısı da kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Neredeyse her bireyin dil altında yer alan bağ dokuları, üst ve alt orta dişlerin üzerinde de birden fazla bulunabiliyor.

Çocuk, konuşma bozukluğu yaşıyorsa, şeker ya da dondurma yerken dilini ağzından çıkaramıyorsa dil ve dudak bağı problemlerinden şüphelenilebilir. Ayrıca bebeklerde de meme ucunu kavrayamama veya emmede zorlanma görülmesi hali de dikkat gerektirebilir. Bu tür durumlarda, bağ dokusunun bulunduğu düşünülen dil ya da dudak parmak yardımıyla yavaşça kaldırılıp incelenmelidir.

EMME VE KONUŞMA HAREKETLERİNİ ETKİLİYOR

Gerektiğinden daha kalın ve daha büyük bir yapıya sahip olabilen dudak bağları, başta bebek ve çocukların olmak üzere çoğu kişinin yaşamını kötü yönde etkileyebiliyor. Dil altı bağı, bebeklerin emme, çocukların ise beslenme ve konuşma hareketlerini etkilerken, dudak bağı diş eti çekilmelerine zemin hazırlayabiliyor.

ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ DE YARATABİLİR

Kalın ve büyük bir yapıya sahip olan dudak bağları, diş problemlerinin yanı sıra estetik sorunları da beraberinde getirebiliyor. Bu dokular, dişlerin arasında distema (boşluk) oluşmasına ve dişlerin birbirinden ayrık çıkmasına yol açabiliyor. Bu nedenle arkadaş çevresi oluşmaya başlayan çocuklarda diş yapısını beğenmeme ve bununla birlikte özgüven eksikliği görülebiliyor.

NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

Birçok soruna sebep olabilen dudak bağları, yer aldığı kısımdan muhakkak çıkarılmalıdır. Bilhassa üst ve alt dişlerin arasında konumlanan dudak bağları, bulundukları bölgeden uzaklaştırılmalı, ardından ise ortodontik diş teli tedavisi uygulanmalıdır. Dudak bağları alınmayan kişilerde diş teli uygulamaları yapılsa dahi istenilen sonuç elde edilemez ve dişler arasında birleşme sağlanamaz.

“LAZER TEKNİĞİ DAHA AVANTAJLI”

Dudak bağı şikayetlerine, daha önceleri cerrahi operasyonlar önerilirdi. Fakat bu problemler, ilerleyen teknoloji ve yapılan çalışmaların ürünü olan lazer tekniğiyle daha kısa sürede çözülmeye başlanmıştır. Lazerle dudak bağı alımı, anestezisiz, bıçak kesiği olmadan, kanamasız ve acısız bir şekilde yapılır. Bu nedenle lazer tekniği, hem hasta hem de hekim için daha hızlı ve daha konforludur. Çok kısa bir zamanda uygulanabilen lazer tekniği, cerrahi operasyonlara nazaran da daha kolay olup dikiş atılmasını gerektirmez. Lazer tekniği ayrıca uygulama sonrası daha az enfeksiyon riski taşır. Ancak bağın çok derinde yer alması durumlarında cerrahi operasyon gerekebilir.

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