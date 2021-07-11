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Çocuğunuz yemek yemiyorsa alternatif sunmayın!

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Çamır, aile içi iletişimin güçlendiği yemek sırasında, ortamda varsa televizyonun kapalı olması ve çocukların teknolojiden uzak kalmalarının sağlanması gerektiğini belirterek, çocukların rol modellerinin ebeveynleri olduğunu hatırlattı.
Çocuğunuz yemek yemiyorsa alternatif sunmayın!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı Çamır, aile içi iletişimin güçlendiği yemek sırasında, ortamda varsa televizyonun kapalı olması ve çocukların teknolojiden uzak kalmalarının sağlanması gerektiğini belirterek, çocukların rol modellerinin ebeveynleri olduğunu hatırlattı.

Birçok anne-baba, çocuklarının az yemesinden ya da belirli şeyleri yememesinden yakınır. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı Çamır, anne-babaların bu konuda çocuklara rol model olması ve yemek için seçim hakkı tanınması gerektiğini söylüyor. Diyetisyen Gültaç Dayı, akşam yemeği için sebze yaparken “sence ıspanak mı, semizotu mu yapalım” diye sorarak, kendisini daha özel hissetmesini ve kendine olan güveninin artmasına yardımcı olunması gerektiğini belirtti.

Çocuklar evde olan yemeği yemiyorsa alternatif sunulmaması ve çocuğun acıkmasının beklenmesi gerektiğini de söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, “Ebeveynlerin ‘çocuk aç kalacak’ , ‘o acıksa da söylemez’ düşüncesiyle çocuğun acıkmasına fırsat vermeden sürekli bir şeyler yemesi için uğraşması yapılan en büyük yanlışlardandır. Çocuğunuz yemek yemeği reddediyorsa ısrarcı olmayın. Aç kalmasın diye çocuğunuza başka alternatifler sunmayın. ‘Bu tabaktakilerin hepsi bitecek!’ demeyin. Çocuğunuzun tabağını iyice doldurmayın, aksine küçük porsiyonlar halinde besleyin. Yaşına göre besinlerin dengeli dağılımını sağlayarak tek tip beslenmemesine dikkat edin. Çocuğun neyi, ne zaman, nerede yiyeceğine ebeveyni; ne kadar yiyeceğine ise kendisi karar vermelidir” ifadesini kullandı. Ebeveynlerin çocuklarına rol model olması gerektiğini de söyleyen Gültaç Dayı Çamır, “Meyve yemeyen bir babanın ya da yemek içinden sebzeleri ayıklayan bir annenin bulunduğu bir ailede çocuğun, önüne koyulan her şeyi yiyip bitirmesini beklemek doğru olmaz. Çocukların bu anlamda tercih hakkını kullanabilmesi, özgürlüklerinin kısıtlanmaması gerekir” dedi.

Yemek için ödül vermeyin!

Çocukların sevmediği yiyecekleri ebeveynlerin farklı şekilde hazırlaması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, çocuğun bir yiyeceği yemeyince o anda ısrarcı olunmaması ancak hemen de pes edilmemesi gerektiğini söyledi. Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır şöyle devam etti: “Örneğin sevmediği sebzeleri belirli aralıklarla farklı şekillerde hazırlayarak, hoşuna gideceği sunumlarla masaya getirin. Çocuğunuzu yemek yemesi için ödüllendirmeyin. “Yemeğini bitirirsen, sana ödül vereceğim” cümleleri kısa süreli çözüm olsa da, uzun bir süreçte daha büyük problemlere yol açacaktır. Çünkü çocuğunuz, ödüllendirilmeye alışarak yapması zorunlu olan şeyleri de ödül karşılığında yapmak isteyecektir. Çocuğum yemek yemiyor diyerek panikleyen, yiyince ödüllendiren, yemesi için televizyon karşısına oturtan anne babalar çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmesine engel olmaktadır.”

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı Çamır

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