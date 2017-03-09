Çocuğunuza Cinselliği Anlatmanın Yolları

Çocukların artık “seni leylekler bıraktı” yalanına inanmadıkları belli bir yaş vardır. Merakları başladıktan sonra sağlıklı bilgiler edinmeleri adına cinsellik konuşmasını ilk olarak ebeveynleri ile yapmalıdırlar.

Bilimsel bir dil ve terimler kullanın

Pedagoglar ve aile uzmanları çocuklara cinsel organları öğretilirken doğru isimler kullanmasından yanadır. Bu konuda konuşurken, açık ve net bir ses tonuyla konuşmaya özen gösterin, pozitif bir tavır takının ve bunun tamamen doğal olduğunu ona anlatın. Siz veya onlar tarafından bir utanç duygusu yaşatılmadığına emin olun.

Belli bir yaşa kadar bekleyin

6-7 yaşındaki çocukların algıları cinselliği çözecek kadar açıktır. Eğer bu soru size erken yaşlarda gelirse, bunun hem aşk hem de çocuk yapmak için bir yol olduğunu ona açıklayın. Eğer 9-10 yaşına kadar beklerseniz, çocuğunuzun okul arkadaşları sizden önce davranacak ve kendi bildiklerini zaten anlatacaklardır. Bu nedenle bilgiyi ilk sizden alması çok önemlidir.

Konuşmayı onlara bırakın

Çocuğunuz size seks hakkında bir soru sorarsa ona, “bu iyi bir soru!” diyerek cevap verin. Bu hem size zaman kazandıracak hem de sizinle her konunda konuşabileceğinin garantisini verecektir.

Devamında ise “sen bu konu hakkında neler biliyorsun, haydi anlat bakalım” tarzı cevaplarla topu ona atın. Böylece konuşma çok daha sade ve anlaşılır geçecektir.

Bu konuyu erkenden ve sıkça konuşun

Daha önce de söylediğimiz gibi çocuğunuz 6-7 yaşlarına geldiğinde bu konuşmayı yapabilirsiniz. Bu sayede ileride cinsel yolla bulaşan hastalıkları, istenmeyen hamilelikleri ve çevreden gelebilecek olan aşağılanmaları engelleyebilirsiniz. Ancak ebeveynliğin her alanında olduğu gibi, bunda da istikrar çok önemlidir. Bu konularda çocuğunuza sağladığınız açıklık ve anlayış ileride size iyi geri dönüşler sağlayacaktır. 12-14 yaş grubundaki çocuklar ilk cinsel kararlarını ailelerine benzer şekilde alırlar.

Duygular hakkında konuşmayı unutmayın

Çocukların seks ile ilgili algıladıkları ilk şey duygusuzca yapılan bir aktivite olduğudur. Bu nedenle onlara bu durumun duygularla olduğunu anlatın. Bunun yanı sıra bu kararın tamamen onların elinde olduğunu ve vücutlarının sorumluluğunun sadece kendilerine ait olduğunu belirtin.