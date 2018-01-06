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Çocuğunuzu Elon Musk'ın kurduğu okula göndermek ister miydiniz?

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Çocuğunuzu Elon Musk'ın kurduğu okula göndermek ister miydiniz?
Elon Musk... Pek çoğunuz onu çağımızın inovasyon ve girişimcilik dehası olarak biliyor. Peki, çocuklar için bir ilkokul kurduğunu da biliyor muydunuz? Her anlamda ulaşılması güç bu okulun adı 'Ad Astra' yani 'Yıldızlara Doğru

PayPal ve x.com gibi şirketlerin kurucusu, Tesla, SpaceX ve Boring şirketleri ile otomotiv, uzay ve yeraltı ulaşımı alanlarında sektörel oyun kurallarını değiştiren, mucit, yazılım uzmanı, roket tasarımcısı bu milyarder ve vizyoner iş adamı eğtime de el atsa neler olurdu?

Beş çocuk babası olan Musk, 2013 yılında kendi çocukları için Los Angeles'da özel bir okul kurdu. Ne var ki, bu okul uzun bir süre boyunca gizli tutuldu ve faliyetinden kamuoyunun haberi olmadı.  'Ad Astra' (Yıldızlara doğru) isimli bu okul için Musk çocuklarını hali hazırda okuttuğu en prestijli okullardan aldı ve eğitimlerine devam etmeleri için onları buraya yerleştirdi.

Okul son derece seçici bir şekilde öğrenci alıyor ve şimdilik yalnızca 30 kadar öğrencisi var. Okulu bulmak bile bir mesele. İnternet sitesi yok, adresi yok, telefonu yok, sosyal medyada herhangi bir varlığı yok. Kabullerin nasıl sağlandığına ilişkin hiçbir bilgi veya form yok ancak seçim aşamasında IQ testi yapıldığı biliniyor.

Okulda kimleirn öğretmenlik yaptığı da gizemler arasında. Bazı bilgilere göre öğretmenler esas mesleği öğretmenlik dahi olmayan bireyler olabiliyor ve bu kişiler Musk tarafından bizzat seçilerek sürekli değişiyor.

Tüm bunlara rağmen Los Angeles'ın en seçkin zenginleri ve elitleri çocuklarını bu okula kaydettirebilmek için adeta savaş veriyor. Var olan öğrencilerin çoğunun SpaceX çalışanlarının çocuğu olduğu ileri sürülüyor.

Geleceğin eğitim sistemi mi?

5 ila 12 yaş arası çocukların bulunduğu okulun en ilginç taraflarından biri sınıfsal seviyelerin olmayışı. Yani kimse 1. sınıf veya 5. sınıfta ayrı şekilde ders görmüyor. Tüm çocuklar birlikte etkileşim içerisinde öğreniyor. Okulda herhangi bir sınav veya not sistemi de bulunmuyor.

Derslerde günlük hayat ilişkin pratik ve ahlaki konular çoğunlukla işleniyor. Musk bir röportajında çocuklara mekanik bir cihazın nasıl işlediğini parçalarından değil bütününden başlayarak anlatmanın daha başarılı sonuçlar sağladığını ifade ediyor.

Bussiness Insider dergisinde çıkan bir yazıya göre okulda eleştirel düşünce kazanmaya herşeyden daha çok önem veriliyor ve buna ilişkin egzersizler yapılıyor.

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