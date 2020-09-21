Çocuğunuzu grip aşısı ile koruyun…

Korona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, ilkokul 1. Sınıf öğrencilerinin bugün yüz yüze eğitime başlayacak olması ebeveynlerde bazı kaygılarında oluşmasına neden oluyor.

Okulların açılması ve mevsimsel değişikliklerin yaşanması nedeniyle çocuklarda grip aşısının önemine dikkat çeken Acıbadem Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Armağan Oğuz “Bir yandan korona virüs süreci ile mücadele ederken bir yandan da mevsimsel başka hastalıklarda kapıda olabilir. Yaz aylarında sıklığı artan ishal enfeksiyonlarını geride bırakmak üzereyken, kapıda influenza sezonu var” diyerek aşının önemine vurgu yapıyor…

6 ay 5 yaş arası çocuklara aşı öneriliyor

“Her sene, bir önceki senenin influenza suşlarına (ailelerine) göre hazırlanan grip aşıları sonbaharın kapımızı çalması nedeniyle tekrar konuşulmaya başladı” açıklamasında bulunan Armağan Oğuz sözlerine şöyle devam ediyor: “ İnfluenza enfeksiyonu, burun akıntısı, öksürük, ateş, boğazda yanma hissi, halsizlik ve eklem ağrıları ile giden tipik bir gribal enfeksiyon tablosudur. Dünya sağlık örgütü tarafından özellikle risk altındaki gruplarda grip aşısı uygulaması önerilmektedir. Bu risk grupları, kronik akciğer hastalıkları olan kişiler, hamileler, obezite sorunu olanlar, sigara kullananlar ve sağlık çalışanlarıdır. 6 ay- 5 yaş arasındaki çocukların da grip aşısı olmaları önerilmektedir.“

Gebeliğin ilk üç ayında grip aşısı uygulanmaz

Grip aşısının 6 ay-3 yaş arası çocuklarda, ilk kez grip aşısı yapılıyorsa bir ay ara ile 2 kez yarım doz olarak uygulanması gerektiğini aktaran Dr. Oğuz “Yine bu yaş grubundaki çocuklara, daha önce grip aşısı ile aşılanmış ise 1 kez yarım doz yapılır. 3-8 yaş arası çocuklarda ilk kez yapılıyorsa, bir ay ara ile 2 kez tam doz uygulanır. Bu çocuklar, daha önce grip aşısı ile aşılanmış ise 1 kez tam doz olarak aşılanır.9 yaş üstü çocuklara, her yıl tek doz grip aşısı uygulanır. Grip aşısı, 6 aydan küçük bebeklere, gebeliğin ilk üç ayı içinde olanlara ve şiddetli yumurta alerjisi olan bebeklere uygulanmaz” dedi.

Çocuklarda maske takma alışkanlığı oluşturulmalı

Astım, kalp ve kanser hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olan çocuklarda grip aşısının önemine vurgu yapan Armağan Oğuz “Bağışıklık sorunları olan çocuklar içinde mutlaka aşı uygulaması yapılmalıdır. Grip aşısı dışında, el yıkamayı ihmal etmeme, dengeli ve sağlıklı beslenme, sık sık ortamı havalandırma ve kalabalık ortamlara girmekten kaçınma en önemli korunma şekillerimiz olmalı. Çocuklarımızı ortak kullanım alanlarından uzak tutmak, maske takma alışkanlığını geliştirmelerini sağlamak en önemli görevimiz” ifadelerini kullanıyor.