“Çocuğunuzun güvenliğini çocuk koltuğu ve emniyet kemerinin doğru kullanımı ile sağlayın”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Yendioğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, Özellikle Ülkemizde, Yeterince Güvenli Olmayan Yollar Nedeniyle, Aileleri, En Değerli Varlıklarımız Olan Çocuklarımızın Araç İçerisinde Güvenli ve Kurallara Uygun Bir Şekilde Seyahat Etmelerinin Sağlanması Konusunda Uyardı. “Ebeveynler, bebekleri dünyaya gelmeden önce, araç içinde nasıl güvenli taşınacağı konusunda bilgiler edinip, hazırlıklarını öneriler doğrultusunda doğru bir şekilde yapmalıdır.” diyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, Amerikan Pediatri Akademisi’nin, bebeklerin hastaneden taburcu olduktan sonra araç içerisinde arka koltukta yüzleri arkaya bakacak şekilde taşınması gerektiğini vurguladığını ifade etti. Tüm bebeklerin, firmaların önerdiği gibi arkaya bakan koltuğa kemerle bağlı, koltuğun da araca kemerle bağlı olarak taşınması gerektiğini belirten Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, bebeklerin 2 yaşa dek, arka tarafa bakan koltuklarla kemerleri bağlı şekilde seyahat etmesi gerektiğini hatırlattı.



Bebeğimin Ayakları Araç Koltuğunun Arkasına Temas Ederse Ne Olur?

Ebeveynlerin ortak bir endişesi olan, bebeğin ayaklarının araç koltuğunun arkasına temas etmesi durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, bunun endişelenilmesi gereken bir sorun olmadığını, çocukların bacaklarını kolaylıkla kıvırabildiklerini ve arkaya bakar bir koltukta daha rahat oturabildiklerini ve bu pozisyonda taşınırken ayaklarında zedelenmenin çok nadir görülebilecek bir durum olduğunu söyledi.

Bebeğim Koltuğun Kenarına ya da Aşağı Doğru Kayarsa Ne Yaparım?

Bebeğin her iki tarafına sıkıca sarılmış bir çarşaf veya battaniye yerleştirmenin iyi bir çözüm olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, çoğu araç koltuğu satan firmanın, kendine ait yastığı da olduğunu, bu yastığın bebeğin altına veya arkasına yerleştirilmesi yerine yanlarına destek olarak da kullanılabileceğini hatırlattı.

Bebeğimi Bir Araba Koltuğuna Bağlamadan Önce Neden Daha İnce Giysiler Giydirmeliyim?

Doç. Dr. Ceyhun Dalkan bu konuda ideal olanın, bebeğin terlemesini önlemek amacıyla daha ince tabakalar halinde giydirip, gerektiğinde etrafına, kemerin üzerine battaniye sarmak olacağını ifade etti.

Oyun Çocuğu veya Okul Öncesi Dönemde Öne Bakar Koltukların Kullanımı

Koltuğun araca montajından önce mutlaka kullanım kılavuzunun okunması gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, üretici firmanın önerdiği boy veya kiloya gelene dek, çocukların öne bakan yükseltici koltukla taşınması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, öne bakan yükseltici koltukların, çocuklar en azından 4 yaşına gelinceye kadar kullanılabileceğini belirtti. Doç. Dr. Ceyhun Dalkan 4 yaşına gelmeden önce çocuğun boy ve kilosunun, kullanılmakta olan koltuğun önerdiği boyutları aşması durumunda ise çocuğun boy ve kilosuna uygun koltuk tedarik edilerek yine öne bakar şekilde taşınması gerektiğini söyledi.

Okul Çağındaki Çocuklarda Koltuk Kullanımı

Çocukların araç içerisinde, boyları emniyet kemeri boyutuna uygun olana kadar yükseltici koltukla desteklenmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, çoğu çocuğun boyunun 10 - 11 yaşına kadar yükseltici koltuk kullanılmadan araç emniyet kemeri boyutuna gelemediğini bu nedenle de 13 yaşından küçük tüm çocukların arka koltukta oturması gerektiğini belirtti.



Büyük Çocuk ve Yetişkinler için Emniyet Kemeri Kullanımı

“Emniyet kemerleri yetişkinler için üretilmiştir. Çocuklar, yetişkin emniyet kemerleri için uygun yaşa gelene kadar yani 8-12 yaşları arasında genellikle bir yükseltici koltukta oturmalıdır. Çoğu çocuk ise 10-11 yaşına kadar, yükseltici koltuk desteği olmadan yetişkin emniyet kemeri kullanımı için uygun olmaz.” diyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, çocuklar araç emniyet kemerini tek başına kullanabilecek kadar büyüdüklerinde ise en iyi korumayı sağlamak için daima omuzdan geçen emniyet kemeri kullanılması ve 13 yaşın altındaki tüm çocukların mutlaka arka koltukta oturması gerektiğini hatırlattı.