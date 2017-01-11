 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.667
  • Altın 148,558
  • Dolar 3,8815
  • Euro 4,0792
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKALefkoşa'da Bomba Paniği

Çocuğunuzun iştahı sizden mi geliyor?

»
Çocuğunuzun iştahı sizden mi geliyor?
Beslenme uzmanları çocuklukta görülen obezitenin aileden kaynaklı olabileceğini söylüyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf, çocuklarda görülen obezitenin fizyolojik ve psikolojik açıdan ele alınması gerektiğini söyledi. Yeme alışkanlığının aileden kazanıldığını belirten Yusuf, “Obezitenin çözümü anne ve babanın beslenmeyi öğrenmesiyle sağlanır” dedi.

“DİYET ÇOCUKLARDA YEME BOZUKLUĞU YARATABİLİR”

Çocuklarda sadece yemek yeme düzenindeki değişikliklerin obeziteyi ortadan kaldırmak için yeterli olmadığını kaydeden Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf, “Diyet yapmak çocuklarda yeme davranışı bozukluğuna neden olabiliyor. Tekrar yeme atakları ve obezite başlayabiliyor. Yatağının altına cips, çikolata saklayanları görüyoruz. Çocuklar tıkanırcasına yemek yiyebiliyor. Çocuğunuzun obezite problemini sadece diyetisyen ile değil, psikiyatrist yardımıyla çözmelisiniz. Aileler, ‘çocuğum kilolu’ diyerek çocuk doktoruna gidiyor. Çocuk doktoru tetkikler yapıyor ‘fazla yediği için’ diyor. Aileler daha sonra bize geliyor, biz de çok iyi beslenme planları sunuyoruz. Ancak bu sorunun temelinde psikolojik nedenler yatabilir. Çocuklar, sosyal hayatta bir sıkıntı yaşıyorsa yemeğe yönelebiliyor. Belki sokakta arkadaşları onunla oynamıyor ya da bulunduğu arkadaş çevresi onu dışlıyor. Bu durumu en iyi psikiyatristler anlar” dedi.

ANNE BABA ARAŞTIRILMALI

Beslenme alışkanlığının çocuğa kalıtımsal olarak aileden geçtiğini kaydeden Fatma Baysal Yusuf, “Biz çocuğa beslenmeyi öğretiyoruz. Ancak beslenme alışkanlığı aileden gelir. Ailenin yeme kültürü araştırmalı. En büyük hatalardan biri çocuğun suçlanmasıdır. Çocuk kilo aldı diye şikayet ediliyor. Ancak hepsinden önce anne ve babanın beslenmeyi öğrenmesi gerekiyor. Çocuğun sağlığına kavuşabilmesi için birinci kural budur” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İnek sütü çocuğunuz için ölümcül olabilir! Neden mi?07 Ocak 2017 Cumartesi 22:22
  • Sarımsağın bu mucizesine inanamayacaksınız07 Ocak 2017 Cumartesi 21:21
  • “Hedefimiz her ilçeye bir hastane yapmak”06 Ocak 2017 Cuma 11:15
  • Sürekli üşümenizin 7 nedeni!06 Ocak 2017 Cuma 11:08
  • Zatürre hakkında bilmeniz gerekenler02 Ocak 2017 Pazartesi 12:33
  • 10 dakikada gençleşin01 Ocak 2017 Pazar 23:10
  • Doğru detoksun 12 kuralı01 Ocak 2017 Pazar 22:08
  • Soğuk duş, soğuk algınlığını önlüyor31 Aralık 2016 Cumartesi 19:19
  • Vücut ısısını yükselten 7 besin31 Aralık 2016 Cumartesi 18:09
  • Kafein bağımlılık yapar mı?31 Aralık 2016 Cumartesi 17:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti