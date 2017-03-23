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Çocuğunuzun Memeden Kesilmeye Hazır Olduğuna Dair İşaretler

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Çocuğunuzun Memeden Kesilmeye Hazır Olduğuna Dair İşaretler
Araştırmacılar 2 yaşına kadar emzirmeyi önerirken, pedagoglar bu sürenin 9-12 ay ile sınırlı kalmasından yana. Ancak her anne ve bebeğin ilişkisi birbirinden farklıdır.

Hamileyseniz

Anneler yeni bir gebelik haberini büyük çocuklarını memeden ayırmak için doğal bir işaret olarak görüyorlar. Uzmanlar, gebelikte emzirmek kasılmalara ve meme ucu ağrılarına neden olabileceğinden, gebeliğinizin ilk işareti ile çocuğunuzu memeden kesme sürecini başlatmanızı öneriyor.

Ayrıca, yeni yürümeye başlayan çocuğunuzu göğüsten biberona, daha sonra da kaşığa geçirmek haftalar hatta aylar sürebiliyor. Bu süreçte ona sevginizi gösterip sarılmak, hatta duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya özen göstermek, dikkate almanız gereken şeylerden birkaç tanesi.

 

 

Bebeğiniz katı beslenmeye başlamışsa

Bebeğiniz en azından 12 aylık olduğunda dengeli bir şekilde sebzeler, protein, tahıllar ve inek sütüyle beslenmeye başlar. Artık bu besinler anne sütünün yerini alabilir. Ancak en iyisi sütten kesmeden önce bir çocuk hekimine danışmaktır. Hekimler, diğer besinlerle birlikte anne sütü veya formül süt vermenizi önerebilir.

 

 

Bebeğinizin emerken dikkati dağılıyorsa

Artık bebeğiniz emerken etrafa bakınıyorsa, sizinle sohbet etmeye başlıyor ya da tüm duruma karşı tamamen kayıtsız görünüyorsa bu, onun artık memeyi bırakmaya hazır olduğu anlamına gelebilir. Uzmanlar, ev yaşantısında bir değişiklik olmadığı takdirde (Taşınma, yeni bir bakıcı gibi) annenin işe geri dönmesinden veya bebeğin anaokuluna başlamadan önce sütten kesmeyi öneriyorlar.

 

 

Belli bir süre sonra uyku önceliğiniz olduğunda

Artık bebeğiniz emmek için gecede bir kez uyanıyor, fakat göğüsleriniz yeni doğduğu zamanki gibi doluyorsa, sütünüzü çekmek için uyanmayıp uyumayı tercih edebilirsiniz. Daha sonra sütünüzü pompalayıp saklayabilir ve gerektiğinde kullanmaya başlayabilirsiniz. Böylece uyku zamanlarınız da size kalır. Tam zamanlı çalışan, dört yaşında çocuğu ve bebeği olan bir anne, gece iyi uyuyunca çocuklarına daha iyi baktığını ifade ediyor.

 

 

Zamanı geldiğinde

Özellikle çalışan annelerin işi çok zor; bir çocuğun bakımı, eşinizle ilgilenme, evin düzeni, yiyecek alışverişi, yemek pişirme, varsa evcil hayvanın bakımı, arkadaşlar, misafirler derken günde 24 saat, emzirmek için yetersiz kalabilir. Ancak unutmayın, anne sütü bebekler için mucizevi bir besin olsa da bebeğiniz en az 12 aylık oluncaya kadar emzirmeye çalışıp daha sonra bırakmaya başlayabilirsiniz.

Aman dikkat! Sütten kesme sürecinde çocuğunuza en az emzirdiğiniz dönemdeki kadar yakın olmayı ve sevgi göstermeyi ihmal etmeyin.

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