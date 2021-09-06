  • BIST 1.475,190
  • Altın 485,79
  • Dolar 8,2730
  • Euro 9,7950
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Çocuğunuzun sırtını ve belini 3 ayda bir kontrol edin

» »
Skolyoz omurganın sağa ya da sola eğriliğine verilen genel isimdir. Erken teşhis edildiğinde tedavisinde yüksek oranda başarı elde edilebilir.
Çocuğunuzun sırtını ve belini 3 ayda bir kontrol edin

Skolyoz omurganın sağa ya da sola eğriliğine verilen genel isimdir. Erken teşhis edildiğinde tedavisinde yüksek oranda başarı elde edilebilir. Ancak zamanında teşhis edilemeyen omurga eğrilikleri ilerlemişse, bu durum çocukların normal gelişimini engelleyebilir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay, ailelerin göz ardı etmemesi gereken bu sorunla ilgili merak edilenlere şöyle açıklık getirdi:

Ahmet Alanay

 En çok kimlerde görülür?

Ergenlik çağına giren çocukların yüzde 1 ile 3'ünde görülür. Skolyoz eğriliklerinde ilerleme, çocukluk ve ergenlik çağındaki büyüme hızına bağlı olarak değişiklik gösterir. Özellikle ergenlik büyüme atağı sırasında 2-3 aylık dönem içerisinde hafif ve orta sınırlarda olan eğrilikler orta ve ileri düzeylere kadar kötüleşebilir. Bu nedenle skolyoz şüphesi oluştuğu anda, çok vakit kaybetmeden uzman görüşü alınması gereklidir.

 Hangi sorunları tetikler?

Skolyoz büyüme dönemi boyunca ilerler. Tedavi edilmediği takdirde, büyümenin sonunda ileri derecelere ulaşırsa, erişkin yaşta da mekanik nedenlerle ilerlemeye devam eder ve ciddi sağlık sorunları yaratabilir. Bunların arasından kozmetik görüntü bozukluğu genellikle çocuk ve ailenin en çok şikayetçi olduğu bulgudur. Kozmetik görüntü bozukluğu zihin sağlığını etkileyebilir.

  Teşhisi kolay mıdır?

Skolyoz ağrı yapmadığı ve hafif derecelerde gözle görülebilir bir deformasyon olmadığı için dikkatlerden kaçabilir. Küçük çocuklarda, erken yaşta başlayan skolyozda erken teşhis çok önemlidir. Erken yaştan itibaren ebeveynler çocuklarını gözlemelidir. Özellikle 10 yaş sonrası ergenlik başlangıç döneminde her üç ayda bir çocukların sırt ve belini kontrol etmek yararlıdır.

 Belirtileri nelerdir?

Arkadan bakıldığında;

– Bir omuzun diğerinden yüksek olması. Genellikle sol omuzun sağa oranla aşağıda olması.

– Bel kıvrımlarının asimetrik olması. Bir tarafın diğer tarafa göre dolgun olması.

– Gövdenin yana doğru kayması.

– Sırtta bir tarafta çıkıntı, kamburluk olması. Bu çıkıntının öne eğilme ile artması.

 Nasıl tedavi edilir?

Eğriliklerin 20-40 derece arasında olması durumunda öncelikle korse ve egzersiz programları içeren konservatif yöntemler tercih ediliyor. Korse tedavisinden beklenen, eğriliğin ilerlemesinin engellenmesi ve cerrahi tedaviye gereksinimin ortadan kaldırılmasıdır. Korse sadece büyüme potansiyeli olan çocuklarda ve 20 ile 40 derece arası eğriliklerde uygulanır. Konservatif tedavinin yeterli olmadığı, eğriliğin 40-45 derece üzerinde olduğu ve ilerlemeye devam ettiği durumlarda cerrahi müdahaleye başvurulmaktadır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs hurafeleri yüzlerce cana mal oldu05 Eylül 2021 Pazar 11:29
  • Japonya'da AŞI şişelerinde kirlenme tespit ediken 1,6 milyon doz Moderna'ya toplatma kararı05 Eylül 2021 Pazar 10:53
  • Yutma güçlüğünde ne zaman hekime gitmeliyim?04 Eylül 2021 Cumartesi 20:03
  • Moderna aşısından paslanmaz çelik açıklaması!04 Eylül 2021 Cumartesi 19:32
  • 3 ölüm, 8220 test,137 pozitif vaka04 Eylül 2021 Cumartesi 19:24
  • Prof. Dr. Uğur Şahin: Veriler 3. dozda yüzde 95 koruma gösteriyor04 Eylül 2021 Cumartesi 19:02
  • Yeni Alzheimer ilacı hastalığa çare mi?04 Eylül 2021 Cumartesi 18:31
  • Kısırlaştırma, erkek kedi ve köpekleri pek çok hastalıktan koruyor04 Eylül 2021 Cumartesi 16:59
  • ABD 3’üncü dozda Pfizer dışında yeterli aşı bulamıyor04 Eylül 2021 Cumartesi 15:02
  • 7 bin adım ömre ömür katıyor04 Eylül 2021 Cumartesi 14:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti