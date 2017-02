Çocuğunuzun Yeteneklerini Erkenden Keşfedin

Bir ebeveyn olarak kendi beklentilerinizle çocuğunuz için en iyi olan şey arasında ki farkı görmek zor alabilir. Bu noktada çocuğunuzu kendi istekleriniz veya hayalleriniz doğrultusunda yetiştirmeye çalışmak çocuk üzerinde gereksiz bir baskı yaratabilir.

Çoğu ebeveyn daha çocuk doğmadan bile hayatının ve kariyerinin nasıl olacağını hayal etmeye başlar.

Her aile çocuğunun başarılı, mutlu ve sağlıklı bir hayatının olmasını ister ve bunun için en önemli şeylerden biri çocuğunuzun kendi yeteneklerini keşfetmesini sağlayan huzurlu ve sevgi dolu bir ortam yaratmak.

Sevgi ve Destek Dolu Bir Ortam Yaratın

Tabii ki çocuğunuzun her şeyde en iyisi olmasını istiyorsunuz ama kendi arzularınızı ona yükleyerek hiç bir şey başaramazsınız. Eğer fazla baskı yaratmadan çocuğunuzun kendi yeteneklerini öğrenmeye odaklı bir yaklaşım sergilerseniz gelişimi için daha sağlıklı bir ortam yaratmış olursunuz.

Burada biraz dedektifçilik oynamanız gerekiyor. Mesela çocuğunuzun sanatın belli bir alanına yatkınlık gösteriyor olabilir ama tabii hemencecik bir sanat eseri yaratmasını bekleyemezsiniz. Yapmanız gereken ilgisini çeken ve yatkınlığı olan şeyleri farketmek ve çocuğunuzu doğru bir şekilde yönlendirmeye devam etmek.

Kendine Güvenmesini Sağlayın

Çocuklar genel olarak öz güvenle sorun yaşarlar çünkü bu dünyada karşılarına çıkan her şeye yabancı oldukları için sürekli bir öğrenme sürecinden geçmeleri gerekir. Eğer herhangi bir yeteneğinin farkına vardığınızı görürse yaptığı her neyse o şeyde iyi olduğunu daha okula başlamadan bile öğrenebilir. Bu şekilde becerilerine güvenmesini sağlayarak çocuğunuzun öz güveninin artmasına yardımcı olabilirsiniz.

Kabiliyet Gelişimi

Çocuğunuzun yeteneklerini anlayabilmek için uygulayabileceğiniz en iyi yöntem onlar bir sürü farklı aktiviteyle tanıştırmak. Mesela bir topla oynayabileceği bir alan yaratın, bir boyama kitabı verin ve neler yaptığını izleyin, ya da müzik çalın ve ses becerilerini gösterme şansı tanıyın.

Bu şekilde ortamı değiştirmeyi yavaş yavaş yapmanız ve çocuğunuz dinlenmiş ve enerji doluyken yapmanız en iyisi. Siz yeteneklerini araştırmaya çalışırken aynı zamanda çocuğunuzun çok genç yaşta bir sürü kabiliyet geliştirmesine de yardımcı olursunuz

Başarılı Olma Olasılığını Arttırın

Çocuğunuz büyüdükçe ilgi duydukları alana odaklanmalarının tek sebebi bunun önceden farkında olmalarındandır. Çoğu çocuk üniversiteye kadar hatta üniversite sonrasında bile ne yapmak istediğine karar veremez. Çocuğunuzun yapabileceği şeyleri erkenden farkına varmasını sağlayarak bu zaman kaybının önüne geçebilirsiniz.

Çocuğunuz için iyi bir şekilde gelişebileceği ortamlar yaratarak ve yeteneklerini iyileştirmek için bütün gereksinimleri sunarak ileri yaşlarda başarılı olma olasılığını ciddi derecede arttırmış olacaksınızdır.

Yapabileceğiniz En Önemli Yatırım

Özellikle bu modern çağda çocuk yetiştirmek gitgide zorlaşıyor. Çocuğunuzu nasıl bağımsız bir yetişkin olarak yetiştirebileceğiniz hakkında piyasada milyon tane kitap var. Kesinlikle her ebeveyn okuyabileceği her şeyi okuyup aklında bulundurarak kendileri ve çocukları için hangi yöntem en uygunsa o şekilde devam etmeli. Sonuçta çocuğunuz yapacağınız en önemli yatırımınız, ya da hiç değilse bu da bir bakış açısı.

Hatırlamanız gereken tek şey çocuğunuzu yapmak istemediği bir şeye zorlamamak. Her şeyden çabuk vaz geçmesine göz yummanızı söylemiyorum ama eğer size neden artık bu aktiviteye devam etmek istemediği için iyi nedenler veriyorsa o zaman bırakın keşfine devam etsin. Her adımı atmadan ve her kararı almadan önce iki kere düşünün. Siz ve aileniz gayet iyi olacaksınızdır.