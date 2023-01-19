  • BIST 5.422,37
  • Altın 1159.459
  • Dolar 18.7915
  • Euro 20.2836
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Çocuk Adalet Yasa Önerisi ile İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi halkın bilgisine sunuldu

» »
Çocuk Adalet Yasa Önerisi ile İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi halkın bilgisine sunuldu
Çocuk Adalet Yasa Önerisi ile İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi halkın bilgisine sunuldu

Çocuk Adalet Yasa Önerisi ile İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi Resmi Gazete'de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan yasa önerilerinin içeriğiyle ilgili görüş ve öneriler, dün itibarıyla yirmi gün içerisinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabilecek.

- Çocuk Adalet Yasa Önerisi

Çocuk Adalet Yasa Önerisi’nin genel gerekçesine göre, yasanın amacı; ülkede 1966 yılında kabul olunan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kurallarına uygun davranma bilinciyle çocuk haklarını ve/veya çocukların insan haklarını en üst düzeyde tutarak, suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılmaları hedefiyle etkin ve adil bir adalet sisteminin oluşturulması.

Öneri suça sürüklenen çocuklara ilişkin çocuk mahkemeleri, çocuk eğitim evleri, çocuk birimleri ve çocuk cezaevlerine ilişkin kuralları düzenliyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili, Ulusal Birlik Partisi grubuna bağlı bazı milletvekilleri ve Demokrat Parti milletvekili tarafından sunulan yasa önerisinin yürürlüğe girmesiyle beraber, “Çocuk Suçlular Yasası” yürürlükten kalkacak.

 

- İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi

Gerekçesine göre İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin amacı, Anayasa’ya uyarlığı sağlamak, katılımcılığı yaygınlaştırmak, fonların yönetim ve işletilmesinde iştirakçileri söz sahibi yapmak, karar üretebilmelerine olanak sağlamak, keyfi uygulamaların önüne geçmek için fonların yönetim ve işletilmesinde gereken ilke ve ölçütlere yer vermek ve yönetimde şeffaflık ile hesap verebilirlik ilkesini yaşama geçirmek.

Yasa önerisinin genel gerekçesinde, demokrasi ve katılımcılığın bir gereği olarak iştirakçilerin İhtiyat Sandığı gibi fonlarda temsilinin esas olması gerektiği kaydedilerek, mevcut yapıda yönetim kurulu ile bakanlık ve Bakanlar Kurulu’nun arasındaki ilişkinin bir vesayet rejimini öngördüğü belirtiliyor.

Gerekçede, mevcut yasada düzenlenmesi gereken konuların tüzükte düzenlenmesinin öngörüldüğü, fonların yönetiminde ve değerlendirilmesinde gözetilmesi gereken ilke ve ölçütlere yer verilmediği belirtilerek, bunun yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine terslik yarattığı ifade ediliyor.

Anayasa’ya göre kamu tüzel kişiliğe sahip İhtiyat Sandığının bütçesinin Cumhuriyet Meclisinin onayından geçmesi gerektiği ancak mevcut yasada bu yönde bir kural bulunmadığından dolayı bütçenin Bakanlar Kurulu kararı ile onaylandığı kaydedilen gerekçede, yasa önerisinde Anayasa’ya uyarlığın sağlanacağı vurgulanıyor.

Yasa önerisi, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili, Cumhuriyetçi Türk Partisi grubuna bağlı bazı milletvekilleri ile Bağımsız Girne Milletvekili Jale Refik Rogers ve Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars tarafından sunuldu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Güneş enerjisi konusunda vatandaşa eziyet ediliyor"19 Ocak 2023 Perşembe 18:16
  • Olmayan benzine zam tartışması... ''Vatandaşla bizi karşı karşıya getiriyorlar''19 Ocak 2023 Perşembe 17:26
  • Erhürman: “Ankara’dan dönülürken yine müjdeler”19 Ocak 2023 Perşembe 17:05
  • Tufan Erhürman: Faturalar ucuzlayacak mı?19 Ocak 2023 Perşembe 17:03
  • Direl: ENTSO-E sıkıntı yaratır mı ya da Türkiye bunu göze alır mı?19 Ocak 2023 Perşembe 17:02
  • Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi’nin oluşumuna yönelik çalışmalar sürüyor19 Ocak 2023 Perşembe 16:52
  • Elektrik Mühenisleri Odası : Kablo ile elektrik bir enerji otobanı olabilir19 Ocak 2023 Perşembe 16:50
  • Akaryakıta zam19 Ocak 2023 Perşembe 15:30
  • Amcaoğlu: Bu proje tüm Ada’yı Avrupa elektrik şebekesine bağlayacak19 Ocak 2023 Perşembe 15:23
  • Emekçinin Piyangosunda Hediyeler Dağıtılmaya Başlandı19 Ocak 2023 Perşembe 15:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti