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Çocuk Adalet Yasa Önerisi Resmi Gazetede yayımlandı

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Çocuk Adalet Yasa Önerisi Resmi Gazetede yayımlandı
Çocuk Adalet Yasa Önerisi Resmi Gazetede yayımlandı

Çocuk Adalet Yasa Önerisi, Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan doğruya Yasa Önerisinin içeriği ile ilgili olmak koşuluyla, önerinin Resmi Gazetede yayımlandığı 18 Ocak tarihini izleyen yirmi gün içinde görüş ve önerilerini Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabilecek.

 

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili, Ulusal Birlik Partisi Grubuna Bağlı Bazı Milletvekilleri ile Demokrat Parti Milletvekilinin birlikte sunduğu Çocuk Adalet Yasa Önerisinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren "Çocuk Suçlular Yasası" yürürlükten kalkacak.

 

Çocuk Adalet Yasası ile ülkede 12 Mart 1996 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kurallarına uygun davranma bilinciyle çocuk haklarını ve/veya çocukların insan haklarını en üst düzeyde tutarak, suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılmaları hedefiyle etkin ve adil bir adalet sisteminin oluşturulması amaçlanıyor. Yasa ile suça sürüklenen çocuklara ilişkin çocuk mahkemeleri, çocuk eğitim evleri, çocuk birimleri ve çocuk cezaevlerine ilişkin kurallar düzenleniyor.

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