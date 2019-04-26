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Çocuk Bayramı Girne'de kutlandı

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23 Nisan 2019 Salı günü Girne Limanı’nda, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) ve Onu Gülümset Kulübü’nün gerçekleştirdiği etkinliğe Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı.
Çocuk Bayramı Girne'de kutlandı

Ekinliğin açılışını geçekleştiren Başkan Nidai Güngördü’nün konuşmasının ardından, ZAYDER Kurucu Başkanı Rabia Özcömert ve Onu Gülümset Kulübü Kurucu Başkanı Ener Kaan Gültegin de birer konuşma yaptı.
 

Çocukların eğlenceli saatler geçirdiği etkinlikte, maskotlarla dans edip, şiirler okuyan çocuklar, Güngördü’nün de katılımıyla, yere serilen kumaş üzerinde boyama yaptı.
 

GÜNGÖRDÜ: “ÇOCUKLARIMIZ DÜNYA BARIŞININ VE UMUDUN SİMGESİDİR”

Başkan Güngördü konuşmasında, Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı bugünü bayram olarak çocuklara armağan etmesinin, çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesi olduğunu söyledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, Dünya’daki tek çocuk bayramı olma özelliği taşıyarak, dünya çocukları arasında dostluk, kardeşlik ve sevgi bağlarının pekiştirilmesine katkı sağladığının altını çizdi.
Çocuklara insan sevgisi aşılamanın yanında, hayvan sevgisi, ağaç ve doğa sevgisinin de aşılanması gerektiğinin önemine işaret eden Güngördü, “Unutulmamalıdır ki çocuklarımız dünya barışının ve umudun simgesidir. Tüm çocukları mutlu edebilmek onlara iyi bir gelecek sunabilmek çocuklarımızı milli ve manevi değerler aşılayarak topluma faydalı bireyler oluşturmak hepimizin görevidir” dedi. 
 

ZAYDER yardım kuruluşu ve Onu Gülümset Kulübü’nün düzenlediği bu organizasyon için teşekkür eden Güngördü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

 

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