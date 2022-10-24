Çocuk Cinayetinin Suç Ortağıydı Hademe Olarak İşe Girdi

2012 yılında 7 yaşındaki Mustafa Diker cinayetinden hüküm giyen üvey anne Özlem Diker’in bugün Şehit Tuncer ilkokulunda hizmetli olarak göreve başladığı öğrenildi.

Okul velileri ve öğretmenler duruma karşı çıksa da Özlem Diker’in işine devam edeceği ifade ediliyor. Söz konusu olay meclise de taşındı CTP Milletvekili Erkut Şahali kriminal geçmişi okulda hizmet vermeye uygun olmayan kişilerin okullarda görev yapmaması gerektiğini ancak bu pozisyondaki kişinin bir okulda görev aldığını belirtti.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise okullarda karakter belgesi ile işe başlandığını, kriminal geçmişi olan söz konusu kişinin sadece yarım saat orada kaldığını belirtti.