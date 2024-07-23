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“Çocuk dilenciliğinin önüne geçilmesi için dairemiz gerekeni yapacak”

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Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, çocuk dilenciliğinin önüne geçilmesi için dairenin gerekeni yapacağını belirtti.
“Çocuk dilenciliğinin önüne geçilmesi için dairemiz gerekeni yapacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Ecevit, son günlerde çocuk dilenciler ile ilgili aldıkları ihbarlar üzerine açıklama yaptı.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, en önemli çalışma alanlarından birinin de “Çocuk Refahı” olduğunu ifade eden Ecevit, şöyle devam etti:

“Çocuk Refahı, kısaca yetişme ve gelişme çağında olan çocukların, bireysel yeteneklerine uygun olarak fiziksel, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimini engelleyecek durumların bulunduğu koşullarda ortaya çıkan sorunların çözülmesini kapsayan hizmetlerin tümüdür.”

Ecevit, son dönemlerde 18 yaşından küçük, sokakta çalıştırılan, dilendirilen, her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan, başıboşluğa sürüklenen, beden, ruh, ahlaki gelişmeleri ve şahsi güvenlikleri tehlike içerisinde bulunan çocuklarla ilgili ihbarlarda artış olduğuna dikkat çekti.

Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası kapsamında bulunan Fasıl 352 Çocuklar Yasası 57’nci maddesinde, “küçüklerin dilenmesine sebep olma veya izin vermenin” suç olduğunun açıkça belirtildiğini kaydeden Ecevit, gelen ihbarları değerlendiren Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, konunun yakından takipçisi olduğunu ve çocuk dilenciliğinin önüne geçilebilmesi için gereken her türlü adımı atacağını vurguladı.

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