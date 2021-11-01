‘Çocuk Eliyle Yaşam ve Yuva’ Sergisi Art Rooms Galeri’de!

‘Çocuk Eliyle Yaşam ve Yuva’ adlı sergi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ve KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü işbirliği ile, Art Rooms Galeri’de izleyici ve hayırseverlerle buluşuyor.

‘Çocuk Eliyle Yaşam ve Yuva’ adlı sergi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ve KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü işbirliği ile, Art Rooms Galeri’de izleyici ve hayırseverlerle buluşuyor. Serginin açılışını, 2 Kasım Salı günü 18.30’da, Girne’deki Art Rooms Galeri’de, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar yapacak.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD), Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ve KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiği ‘Çocuk Eliyle Yaşam ve Yuva’ adlı sergide, dileyen ziyaretçiler ‘kuş yuvaları’ satın alarak bağışta bulunabilecektir. Bağışta bulunan kişilere, üzerlerinde isimlerinin ve kuş yuvalarının konuşlandırılacağı yerlerin koordinatlarının bulunduğu birer sertifika verilecektir.

‘Çocuk Eliyle Yaşam ve Yuva’ adlı sergi, 12 Kasım 2021 tarihine kadar, Pazar günleri hariç, her gün 13.00-20.00 saatleri arasında Art Rooms Galeri’de ziyarete açık olacaktır.