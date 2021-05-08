  • BIST 1.441
  • Altın 485,056
  • Dolar 8,2228
  • Euro 9,9825
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

Çocuk Fitnessçilerden 7 Avrupa şampiyonluğu

» »
KKTC NEV Fitness  sporcuları, Uluslararası I.B.F.F Online Avrupa Fit-Kids Şampiyonası’nda yarıştı.
Çocuk Fitnessçilerden 7 Avrupa şampiyonluğu

KKTC NEV Fitness  sporcuları, Uluslararası I.B.F.F Online Avrupa Fit-Kids Şampiyonası’nda yarıştı.

Dün (7 Mayıs 2021)  gerçekleşen Avrupa Şampiyonası’nda Halter Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Takımı’mızdan 7 sporcu şampiyonluk, 2 kişi ikincilik, 4 kişi dördüncülük, 1 kişi beşincilik ve 4 kişi de altıncılık başarısı elde etti.

2012 yılından bu yana ülkemizi temsilen uluslararası arenada mücadele eden Nev Çocuk Fitness Milli Takımı’nda dereceye giren sporcular şöyle:

8 Yaş:Kemal Kaan Tikenoğulları-AVRUPA SAMPİYONU

8 Yaş:Nira Korahan-AVRUPA SAMPIYONU

11 Yaş:Delfin ÜNER-AVRUPA SAMPIYONU

10 Yaş:Almira Karayusufoğlu-AVRUPA SAMPIYONU

16 Yaş:ONAY Erçoban-AVRUPA SAMPIYONU

11 Yaş:Mert Abdullah Pehlivan

5-7 Yaş..Mini Kids Group: Çınar Odacı/Fitnet Cakır/Mira Ozcan/Doga Daggez-AVRUPA SAMPIYONU

8 Yaş:Masal Piro-AVRUPA 2.

9 Yaş: Armin Kavaz-AVRUPA 3.

9 Yaş:Nehirnaz Özerkin-AVRUPA 6.

11 Yaş:Hazal Akçabey-AVRUPA 3.

11 Yaş:Havva Ateşli-AVRUPA 5.

11 Yaş:Arzu Dastan..AVRUPA 6.

12 Yaş:Diva Avaş-AVRUPA 3.

12 Yaş: İrem Harmancı-AVRUPA 4.

13 Yaş:Dide Durmazer-AVRUPA 4.

14 Yaş: Azra Dirikan-AVRUPA 2.

14 Yaş: Ada Erdal-AVRUPA 4.

11 Yaş:Derin Sah-AVRUPA 5.

13 Yaş:Ayperi Hafızoğlu-AVRUPA 6.

14 Yaş: Gülsen Akgürgen- AVRUPA 6.   

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UEFA: Avrupa Süper Ligi'nde oynayanlar Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katılamayacak19 Nisan 2021 Pazartesi 17:37
  • Dünya Oto Cup da genç raketlerin zevkli maçları…18 Nisan 2021 Pazar 18:37
  • Yiğitcan Antalya’da dördüncü11 Nisan 2021 Pazar 16:35
  • Bakan Canaltay, Yiğitcan Hekimoğlu’na başarı diledi10 Nisan 2021 Cumartesi 20:05
  • Tokyo Olimpiyatları Meşale Turunun Osaka Ayağı Kovid-19 Nedeniyle İptal Edildi08 Nisan 2021 Perşembe 12:30
  • Kuzey Kore, Tokyo Olimpiyatları'ndan Çekildi06 Nisan 2021 Salı 09:26
  • Mağusa Spor Akademisi, Mithat Tekçam’ı Ziyaret Etti05 Nisan 2021 Pazartesi 16:47
  • Tokyo Olimpiyatları'na katılacak resmi yetkili sayısı Kovid-19 nedeniyle düşürülecek27 Mart 2021 Cumartesi 23:30
  • Mike Tyson'dan, 25 milyon dolarlık maç teklifine ret23 Mart 2021 Salı 21:02
  • Üyelerden Samani’ye onay20 Mart 2021 Cumartesi 13:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti