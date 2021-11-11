“Çocuk Görüşme Odası” Açılışı Gerçekleştiriliyor.

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve üye Lions Kulüplerinin katkıları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi işbirliği çerçevesinde Girne Kaza Sosyal Hizmetler Dairesinde tadilatı ve tefrişatı yapılan “ÇOCUK GÖRÜŞME ODASI” açılışı 12 Kasım 2021 Cuma günü saat 10.30 da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr. Koral Çağman tarafından gerçekleştiriliyor.

Açılışın takip edilmesini rica eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.