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“Çocuk Görüşme Odası” Açılışı Gerçekleştiriliyor.

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Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Dünya Çocuk Hakları Günü Nedeniyle “Çocuk Görüşme Odası” Açılışı Gerçekleştiriyor.
“Çocuk Görüşme Odası” Açılışı Gerçekleştiriliyor.

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve üye Lions Kulüplerinin katkıları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi  işbirliği çerçevesinde Girne Kaza Sosyal Hizmetler Dairesinde tadilatı ve tefrişatı yapılan “ÇOCUK GÖRÜŞME ODASI”   açılışı  12 Kasım 2021 Cuma günü saat 10.30 da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr. Koral Çağman tarafından  gerçekleştiriliyor.

 

Açılışın takip edilmesini rica eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

 

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