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“Çocuk Gözüyle Kıbrıs” fotoğrafları Down Cafe yararına satılıyor

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, “Çocuk Gözüyle Kıbrıs” temalı fotoğraf yarışmalarından derlenerek Down Cafe Nicosia’ya bağışlanan fotoğraflardan oluşan serginin açılışını yaptı.
“Çocuk Gözüyle Kıbrıs” fotoğrafları Down Cafe yararına satılıyor

Telsim’in, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği ile (FODER) işbirliğinde düzenlediği sergideki fotoğraflar, Down Cafe Nicosia yararına 50 TL’den satılıyor.

Meral Akıncı, serginin açılışında yaptığı konuşmada, toplum içinde engelli olmanın, engellilerle birlikte olmanın ve engellilerle ilgili farkındalığı artırmanın çok uzun ve yorucu bir yolculuk olduğunu belirtti.

Kendisinin bu yolculuğu severek devam ettirdiğini söyleyen Akıncı, Refia Arı’nın hayali olan Down Cafe’nin sürdürülebilirliği için destek olmak gerektiğini kaydetti. 

Engelli bireyleri kazanmak istediklerini ve bu bireylerin topluma verebilecekleri çok şey olduğunu ifade eden Meral Akıncı, fotoğraf bağışından dolayı Telsim ve FODER’e teşekkür etti.

Down Cafe Nicosia’nın sahibi Refia Arı da, Meral Akıncı’nın her zaman engellilerin yanında olduğunu ve kendilerine destek verdiğini belirterek teşekkür etti. Amaçlarının, engellilerin toplum içinde olmasını sağlamak ve toplumda nasıl üretken olabileceklerini öğretmek olduğunu ifade eden Refia Arı, “Engellilerimizle diğer çocuklarımızın yaptığı etkinlikleri birleştirmek bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı oldu” dedi.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise, FODER ve Telsim olarak son altı yıldır düzenledikleri Çocuk Gözü ile Kıbrıs Fotoğraf Yarışması’ndan derledikleri yaklaşık 300 kadar fotoğrafı Telsim olarak Down Cafe Nicosi’ya bağışladıklarını belirterek, diğer destekçilerin bu fotoğraflardan satın alarak katkı sağlayacağına inandığını kaydetti. 

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